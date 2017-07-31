В Тимофеевке задержан эксгибиционист, поджидавший своих жертв у школы

Установлена личность мужчины, который 24 октября 2016 г. подкараулил у школы 11-летнюю девочку.

Напомним, на момент первого сообщения об этом инциденте не было понятно, затащил ли он ее к себе в машину и какое конкретно насилие было совершено.

Теперь стало известно о задержании подозреваемого по делу, и ситуация несколько прояснилась.

По данным источника в правоохранительных органах, 37-летний мужчина в тот день днем подъехал на Toyota Camry к школе и дождался, когда оттуда начнут выходить дети. Им он демонстрировал свой половой орган. Сейчас по делу проходят две потерпевших — девочкам на тот момент было по 11 лет.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет", которая предусматривает от 12 до 20 лет реального лишения свободы.