В Тимофеевке задержан эксгибиционист, поджидавший своих жертв у школы

Установлена личность мужчины, который 24 октября 2016 г. подкараулил у школы 11-летнюю девочку.
Напомним, на момент первого сообщения об этом инциденте не было понятно, затащил ли он ее к себе в машину и какое конкретно насилие было совершено.
Теперь стало известно о задержании подозреваемого по делу, и ситуация несколько прояснилась.
По данным источника в правоохранительных органах, 37-летний мужчина в тот день днем подъехал на Toyota Camry к школе и дождался, когда оттуда начнут выходить дети. Им он демонстрировал свой половой орган. Сейчас по делу проходят две потерпевших — девочкам на тот момент было по 11 лет.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет", которая предусматривает от 12 до 20 лет реального лишения свободы.
Последние комментарии
Гнилой человек этот Садыков.. Да и в истории этой много темных тайн и загадок. Не может быть, чтобы в банке никто ничего не знал и не видел. Уж при работе с деньгами там точно камеры есть, которые должны были фиксировать каждую операцию. Надеюсь подлеца выведут на чистую воду и потерпевшие выиграют это дело
Робин Гуд что ли?? Где совесть у человека вообще. Пусть его судят во всей строгостью и вернут украденное владельцу
Доблестные таксисты отличаются своим примерным поведением теперь не только на проезжей части, но и на тротуаре
Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.