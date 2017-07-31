Экс-чиновник областного минсельхоза не смог оспорить обвинительный приговор

Самарский областной суд рассмотрел жалобу на приговор Антону Скоротовичу, который был вынесен в Октябрьском районном суде Самары в мае 2017 года.

Напомним, Скоротович занимал должность главного консультанта управления инвестиций и развития инфраструктуры сельских территорий департамента экономики агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. По версии следствия, с 2014 г. по январь 2016 г., будучи в сговоре со своим коллегой Александром Степановым, он получил от глав крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) взятки в 150 тыс., 300 тыс. руб., 1 млн и 3 млн рублей. Взамен чиновники обещали помочь фермерам получить многомиллионные гранты на развитие их бизнеса.

Предполагается, что реально выполнить свои обещания Скоротович со Степановым не могли — решение о выдаче грантов принимала комиссия. Однако чиновники могли отклонить заявку по формальным основаниям, сославшись на нехватку какого-то документа.

Степанов вскоре после задержания пошел на сделку со следствием, заключил досудебное соглашение и в ноябре 2016 г. получил два с половиной года колонии общего режима.

Антон Скоротович настаивал на своей невиновности, однако Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор: три года и 10 месяцев реального лишения свободы.

Самарский областной суд, изучив материалы дела, каких-либо нарушений не нашел и оставил приговор районного суда без изменений. Теперь он считается вступившим в силу.