В Новокуйбышевске прошел IV ежегодный фестиваль "ЭкоФест"

В минувший четверг жители и гости Новокуйбышевска стали участниками традиционного фестиваля "ЭкоФест", который вот уже в четвертый раз прошел по инициативе АО "Новокуйбышевский НПЗ" совместно с компанией "Роснефть" и при поддержке городской администрации.

За прошедшие три года новокуйбышевцы успели полюбить этот праздник и с удовольствием принимают в нем участие целыми семьями. "Мы с удовольствием каждый год посещаем ЭкоФест и всякий раз удивляемся и радуемся тому, насколько интересна его программа, как доступно и весело можно рассказать детям и взрослым о решении экологических вопросов", — делится впечатлением жительница города Ирина Михальченко.

Главной целью фестиваля является привлечение внимания общества к экологическим вопросам и путям их решения. Особенно актуально эта тема звучит в этом году, объявленном в России Годом экологии.

На этот раз впервые местом проведения ЭкоФеста стало любимое и знаковое для горожан место — парк Победы. Неподалеку от главного входа гостей встретила тематическая фотовыставка, составленная из работ горожан. Одним из авторов экспозиции стала почетный гражданин города Новокуйбышевск Н. М. Федорова, которая всю трудовую жизнь — 38 лет (!) посвятила Новокуйбышевскому НПЗ. На снимках — прекрасный уголок сирени в парке "Дубки", изумительные пейзажи, цветочные композиции, словом все, что хотелось бы сохранить и приумножить на нашей планете.

"Сегодня в нашем городе экологической ситуации уделяется большое внимание, — говорит Н. М. Федорова. — Помогает в этом и наш традиционный фестиваль. Здесь можно получить важные знания, которые помогают повысить экологическую культуру жителей, узнать о том, какие меры принимает наш родной завод для сохранения окрестной природы, для снижения нагрузки на территорию".

Посетителями фестиваля стали сотни взрослых, детей и подростков. Скучать не пришлось никому. По всей территории парка расположились многочисленные тематические площадки — творческие зоны, детские игровые площадки, мастер-классы по росписи экозначков и по работе с природным материалом, художественные мастерские-"раскраски", площадки по изготовлению фонариков, плетению венков, научное шоу, музыкальная сцена и множество других.

Особой популярностью у малышей пользовался аквагрим и лотки со сладкими гостинцами. Одной из самых неожиданных, полной сюрпризов и загадок станцией стало познавательное научное шоу, где демонстрировались научные физические и химические эксперименты.

"Мы показываем всем желающим удивительные явления: как сделать из воздуха лед, как очистить воду, если на ее поверхности разлилась нефть, как сделать так, чтобы из перевернутого вверх дном стакана не выливалась вода", — рассказывает ведущая шоу. И, действительно, интерес все эти научные "фокусы" вызвали неподдельный — разве не чудо, когда разбрызганные на белоснежной футболке одного из посетителей чернила на глазах у всех начинают бледнеть, а потом и вовсе исчезают?!

Неслучайным гостем праздника стала ростовая кукла белого медведя — дело в том, что компания "Роснефть" взяла шефство над представителями этого биологического вида.

"Примечательно, что фестиваль собирает людей на только зрелого возраста, но и много детей, молодежи, — считает глава г. о. Новокуйбышевск С. В. Марков. — Это ежегодное мероприятие уже стало значимым. Важно, что оно выполняет важную образовательную миссию. Мы надеемся, что все жители, побывавшие на фестивале, узнают что-то новое об экологии. Все мы хотим, чтобы наш город был зеленым, цветущим. Надеемся, что эта традиция сохранится и в дальнейшем".

"В современной жизни ни одно серьезное предприятие не может быть успешным, не уделяя большого внимания экологической составляющей своей деятельности, — подчеркнул и. о. генерального директора АО "Новокуйбышевский НПЗ" А. А. Гаврилов. — Завод, как неотъемлемая часть города, уделяет огромное внимание реализации экологических проектов. На текущий момент идет глобальная реконструкция, модернизация заводских мощностей. По ее итогам завод обновится на 80%. В этом году мы планируем завершить проект по установке мембранного биореактора в цехе № 40, которая позволит с использованием современных технологий более качественно очищать заводские стоки".

Также А. А. Гаврилов отметил, что предприятие ежегодно ведет работу по воспроизводству биоресурсов, в частности в Саратовское водохранилище, выпускаются мальки таких пород рыб, как сазан, толстолобик, стерлядь.

Любопытно было узнать мнение об ЭкоФесте юных жителей Новокуйбышевска.

"Мне было интересно побывать на этом фестивале, особенно понравились химические эксперименты и "дерево", собранное из ладошек, — говорит десятилетняя Настя Дюльдина. — А тех, кто прошел весь маршрут по станциям, в конце ждал сладкий подарок".

Очередной ЭкоФест завершен, но у его организаторов есть твердая уверенность в том, что этот ежегодный праздник уже перерос в крепкую городскую традицию, которая пришлась жителям по душе.