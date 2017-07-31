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Олимпийские Спорт

Самарские спортсмены завоевали восемь медалей на XXIII Сурдлимпийских летних играх

САМСУН. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самсуне (Турция) завершились XXIII Сурдлимпийские летние игры (спорт глухих). В составе сборной России в соревнованиях участвовали 15 спортсменов Самарской области, которые завоевали восемь наград, из них три золотые, три серебряные и две бронзовые.

Золотые медали получили Илья Гутенев (велоспорт-шоссе, спринт на 1000 метров), Ксения Калибина (велоспорт-маунтинбайк, кросс-кантри) и Дина Дроганова (пулевая стрельба из винтовки с дистанции 50 метров, стрельба из трех положений).

"Серебро" у Евгения Прохорова (велоспорт-шоссе, гонка-критериум на 50 км), Милы Слепышевой (командные соревнования по дзюдо), Виталия Кузменкова (греко-римская борьба, весовая  категория 75 кг).

"Бронзу" завоевали Александра Евдокимова (велоспорт-шоссе, индивидуальная  гонка на 70 км) и Илья Кудрин (велоспорт-маунтинбайк, кросс-кантри).

Сборная России выиграла медальный зачет на Сурдлимпиаде, завоевав 85 золотых, 53 серебряных и 61 бронзовую награду (всего 199 медалей).

На предыдущих XXII Сурдлимпийских летних играх 2013 года 11 спортсменов Самарской области завоевали семь медалей. В 2009 году на XXI летних Сурдлимпийских играх регион представляли семь спортсменов, которые выиграли пять медалей, сообщает министерство спорта Самарской области.

Дмитрий Шляхтин, министр спорта Самарской области:

- Поздравляю наших спортсменов - призеров Сурдлимпийских игр, а также их тренеров и специалистов, которые участвовали в их подготовке! Те, кому не удалось попасть в число призеров, получили неоценимый опыт. Каждая завоеванная медаль - это результат многолетних занятий, каждодневного самосовершенствования, движения к цели, профессионализма тренеров. Наш регион оказывал спортсменам необходимую поддержку, чтобы они могли отобраться на соревнования и показать там хороший результат. Уверен, эти победы придадут новый импульс для развития сурдлимпийского движения в Самарской области.

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