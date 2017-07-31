Самарские спортсмены завоевали восемь медалей на XXIII Сурдлимпийских летних играх

В Самсуне (Турция) завершились XXIII Сурдлимпийские летние игры (спорт глухих). В составе сборной России в соревнованиях участвовали 15 спортсменов Самарской области, которые завоевали восемь наград, из них три золотые, три серебряные и две бронзовые.
Золотые медали получили Илья Гутенев (велоспорт-шоссе, спринт на 1000 метров), Ксения Калибина (велоспорт-маунтинбайк, кросс-кантри) и Дина Дроганова (пулевая стрельба из винтовки с дистанции 50 метров, стрельба из трех положений).
"Серебро" у Евгения Прохорова (велоспорт-шоссе, гонка-критериум на 50 км), Милы Слепышевой (командные соревнования по дзюдо), Виталия Кузменкова (греко-римская борьба, весовая категория 75 кг).
"Бронзу" завоевали Александра Евдокимова (велоспорт-шоссе, индивидуальная гонка на 70 км) и Илья Кудрин (велоспорт-маунтинбайк, кросс-кантри).
Сборная России выиграла медальный зачет на Сурдлимпиаде, завоевав 85 золотых, 53 серебряных и 61 бронзовую награду (всего 199 медалей).
На предыдущих XXII Сурдлимпийских летних играх 2013 года 11 спортсменов Самарской области завоевали семь медалей. В 2009 году на XXI летних Сурдлимпийских играх регион представляли семь спортсменов, которые выиграли пять медалей, сообщает министерство спорта Самарской области.
Дмитрий Шляхтин, министр спорта Самарской области:
- Поздравляю наших спортсменов - призеров Сурдлимпийских игр, а также их тренеров и специалистов, которые участвовали в их подготовке! Те, кому не удалось попасть в число призеров, получили неоценимый опыт. Каждая завоеванная медаль - это результат многолетних занятий, каждодневного самосовершенствования, движения к цели, профессионализма тренеров. Наш регион оказывал спортсменам необходимую поддержку, чтобы они могли отобраться на соревнования и показать там хороший результат. Уверен, эти победы придадут новый импульс для развития сурдлимпийского движения в Самарской области.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!