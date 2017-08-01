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Общественные организации Общество

Самарские НКО получили президентские гранты на 48 млн рублей

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Фонд президентских грантов опубликовал список некоммерческих организаций, выигравших первый в этом году конкурс на получение господдержки на реализацию значимых общественных проектов. В числе победителей 21 организация из Самарской области.

Общая сумма грантов, выделенных самарским НКО, почти 48 млн рублей.

Самые крупные гранты получат благотворительный фонд "Самарская губерния" - 7,16 млн руб. (на ресурсные центры по работе со старшим поколением) и ассоциация "Совет спортивных федераций"    - 5,1 млн руб. (на проведение спартакиады боевых искусств "Непобедимая Держава").

Всего гранты президента РФ на общую сумму 2,25 млрд руб. получили 970 некоммерческих организаций из 79 регионов страны.

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