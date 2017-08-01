Самарские НКО получили президентские гранты на 48 млн рублей

Фонд президентских грантов опубликовал список некоммерческих организаций, выигравших первый в этом году конкурс на получение господдержки на реализацию значимых общественных проектов. В числе победителей 21 организация из Самарской области.
Общая сумма грантов, выделенных самарским НКО, почти 48 млн рублей.
Самые крупные гранты получат благотворительный фонд "Самарская губерния" - 7,16 млн руб. (на ресурсные центры по работе со старшим поколением) и ассоциация "Совет спортивных федераций" - 5,1 млн руб. (на проведение спартакиады боевых искусств "Непобедимая Держава").
Всего гранты президента РФ на общую сумму 2,25 млрд руб. получили 970 некоммерческих организаций из 79 регионов страны.
Последние комментарии
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Коржиков и Апшев против коррупции)) - это директор и учредители фирмы с мигрантами ООО "Феникс-А". http://volga.news/article/409543.html
отправьте ТВИТ Меркушкину—пусть знает КАК на самом деле в глубинках ветераны живут и НУЖНА ЛИ ИМ Арка Победы на Аллее ?
Людмила владимировна всегда работала и работает для развития сельского хозяйства, патриот своей страны, России. Активно занимается благотворительность! У этой женщины, мужчинам можно брать пример. И все, чего она добилась, только благодаря трудолюбию, правдивости и веры в Бога!
Эта, за последние двадцать лет столько натворила, что вполне заслуживает быть иностранным агентом.