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Музеи и выставки Культура

В галерее "Виктория" откроется выставка "Новые художники"

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Галерея "Виктория" приглашает на выставку молодых художников — учеников Школы современного искусства Оксаны Стоговой, фотошколы Кристины Сырчиковой и мастерской акционизма Сергея Баландина.

На выставке будут показаны лучшие работы, сделанные ими за прошедший год.

Оксана Стогова — пионер самарского contemporary artʼа. Работает в области коллажа, видеоарта и постживописной абстракции. В 2006 г. организовала собственную школу креативного мышления "QUADRO"; с января 2012 г. школа QUADRO с программой вводного курса в теорию и практику современного искусства работает на базе галереи "Виктория".

Кристина Сырчикова — член Союза фотохудожников России, лауреат конкурса "Молодые фотографы России" в 2013 г. и 2014 г., многократный победитель Дельфийских игр. Работы Кристины публиковались в Musee Magazine (США), на Сolta.ru, "Такие Дела", "Ленте.ру" и многих других изданиях. На выставке будут представлены фотопроекты первого выпуска, учившегося под ее руководством.

Сергей Баландин — художник-перформансист, куратор и арт-критик, его "Мастерская акционизма" проводит сессии с 2013 года. В этом году ее участники знакомились с творчеством и создавали свои работы в духе международного акционистского течения "Флюксус".

Вход на выставку свободный, открытие 3 августа, в 19:00.

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