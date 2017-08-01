В галерее "Виктория" откроется выставка "Новые художники"

Галерея "Виктория" приглашает на выставку молодых художников — учеников Школы современного искусства Оксаны Стоговой, фотошколы Кристины Сырчиковой и мастерской акционизма Сергея Баландина.
На выставке будут показаны лучшие работы, сделанные ими за прошедший год.
Оксана Стогова — пионер самарского contemporary artʼа. Работает в области коллажа, видеоарта и постживописной абстракции. В 2006 г. организовала собственную школу креативного мышления "QUADRO"; с января 2012 г. школа QUADRO с программой вводного курса в теорию и практику современного искусства работает на базе галереи "Виктория".
Кристина Сырчикова — член Союза фотохудожников России, лауреат конкурса "Молодые фотографы России" в 2013 г. и 2014 г., многократный победитель Дельфийских игр. Работы Кристины публиковались в Musee Magazine (США), на Сolta.ru, "Такие Дела", "Ленте.ру" и многих других изданиях. На выставке будут представлены фотопроекты первого выпуска, учившегося под ее руководством.
Сергей Баландин — художник-перформансист, куратор и арт-критик, его "Мастерская акционизма" проводит сессии с 2013 года. В этом году ее участники знакомились с творчеством и создавали свои работы в духе международного акционистского течения "Флюксус".
Вход на выставку свободный, открытие 3 августа, в 19:00.
Последние комментарии
От души хочу пожелать успеха!
Молодцы! Хорошее начало!
У жителей Самары уникальная возможность увидеть творчестно лучших из лучших художников Санкт-Петербурга. Только с 12 по 20 августа.
Посмотрим, как все организуют.
Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)