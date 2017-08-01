Два портрета работы Лентулова из Самарского худмузея выставлены в музее им. Бахрушина в Москве

В проекте "Мистерия-буфф Аристарха Лентулова" в Театральном музее им. Бахрушина в Москве участвуют несколько работ из Самарского художественного музея.

Это два женских портрета, написанных Лентуловым во второй половине 1910-х годов. Оба выполнены в холодных тонах, оттененных отдельными "теплыми" деталями. Статичность фигур компенсируется обилием разнонаправленных тканевых драпировок, которые насыщают композицию динамикой и фактурой.

Аристарха Лентулова можно назвать одним из главных экспериментаторов русского авангарда. К 135-летию со дня рождения художника Театральный музей им. Бахрушина открыл выставку "Мистерия-буфф Аристарха Лентулова". Экспозиция охватывает все периоды творческой жизни художника и стала самым представительным показом его работ за последние 30 лет. Представлено около 250 произведений из 20 музеев России, частных коллекций, а также коллекции правнука художника — Федора Лентулова.

Выставка предлагает взглянуть на творчество художника через призму театральности. Сочетание станковых произведений, живописных и графических, с театральными работами становится одним из принципов построения экспозиции и позволяет проследить взаимосвязь этих видов искусств, столь характерную для отечественного художественного процесса первой трети ХХ века в целом.

Театральность свойственна творчеству Лентулова и до прихода в театр в 1914 г.: она в артистической легкости "примеривания" на себя различных стилей изобразительного искусства начала XX века от импрессионизма до футуризма, в повышенной декоративности и яркости его палитры, в использовании коллажа и световых эффектов, восходящих к театральной практике. Он добивался выдающейся экспрессии и выразительности, смело сочетая новейшей язык искусства и мотивы традиционной русской архитектуры церквей и монастырей.

Театральный музей им. Бахрушина в рамках выставки показывает около 70 эскизов костюмов и декораций, а также знаменитый макет к постановке "Демона" (1919), за который Лентулов был удостоен гран-при на Международной выставке декоративных искусств в Париже в 1925 году. Некоторые работы представлены широкой публике впервые. Важным дополнением экспозиции стали театральные афиши, программки и документальные фотографии спектаклей, над которыми работал Лентулов, из собрания музея и семьи художника.

Выставка позволяет увидеть вместе целый ряд знаковых для пути художника работ, проследить развитие его творческого языка. Например, жена художника Мария Лентулова предстает на портретах всякий раз в новом облике и в "маске" нового художественного стиля. Период 1920-х 1930-х годов представлен портретами, пейзажами и сюжетами на индустриальную тему, отражающими постоянный интерес Лентулова к событиям современности и также отвечающими законам сценического действа.

"Код театральности" заложен и в названии выставки. Пьеса Владимира Маяковского, впервые поставленная в 1918 г., определила и закрепила образную и интонационную составляющую новаторского искусства. И пусть Аристарх Лентулов не был художником этого спектакля, но жанр "мистерии-буфф" отражает его художественное кредо.

Куратор проекта — Светлана Джафарова, руководитель — генеральный директор Театрального музея им. Бахрушина Дмитрий Родионов. Выставка работает в главном здании Театрального музея им. Бахрушина до 27 августа.