В Самару приедут участники Автопробега дружбы "Берлин-Москва 2017"

В Самару 3 и 4 августа прибудут участники международного Автопробега дружбы "Берлин-Москва 2017", передает корреспондент Волга Ньюс.

Автопробег дружбы — это общественная инициатива, которая была впервые была реализована в 2016 году. В этом году около тысячи жителей Германии стали участниками автопробега из Берлина в Москву, в планах организаторов с 23 июля по 13 августа преодолеть более сорока тысяч километров и посетить сорок российских городов, в том числе Самару.

В Самаре для участников автопробега запланированы экскурсии по основным достопримечательностям города и в музейно-выставочный центр "Самара Космическая", посещение мобильной передвижной выставки "Самара-2018".

Гости проведут пресс-коференцию и презентацию, на которой обсудят возможность реализации совместных культурных и общественных проектов.