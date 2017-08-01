В Самару приедут участники Автопробега дружбы "Берлин-Москва 2017"

В Самару 3 и 4 августа прибудут участники международного Автопробега дружбы "Берлин-Москва 2017", передает корреспондент Волга Ньюс.
Автопробег дружбы — это общественная инициатива, которая была впервые была реализована в 2016 году. В этом году около тысячи жителей Германии стали участниками автопробега из Берлина в Москву, в планах организаторов с 23 июля по 13 августа преодолеть более сорока тысяч километров и посетить сорок российских городов, в том числе Самару.
В Самаре для участников автопробега запланированы экскурсии по основным достопримечательностям города и в музейно-выставочный центр "Самара Космическая", посещение мобильной передвижной выставки "Самара-2018".
Гости проведут пресс-коференцию и презентацию, на которой обсудят возможность реализации совместных культурных и общественных проектов.
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А ты прямо много знаешь Аленушка....
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отправьте ТВИТ Меркушкину—пусть знает КАК на самом деле в глубинках ветераны живут и НУЖНА ЛИ ИМ Арка Победы на Аллее ?
Людмила владимировна всегда работала и работает для развития сельского хозяйства, патриот своей страны, России. Активно занимается благотворительность! У этой женщины, мужчинам можно брать пример. И все, чего она добилась, только благодаря трудолюбию, правдивости и веры в Бога!
Эта, за последние двадцать лет столько натворила, что вполне заслуживает быть иностранным агентом.