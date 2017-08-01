Галерея "Новое пространство" открывает выставку фотоклуба "Иллюминатор"

В среду, 2 августа, в 19:00 в галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки открывается фотовыставка "Взгляд из "Иллюминатора".

На выставке можно будет увидеть работы членов действующего при Самарском университете фотоклуба "Иллюминатор" им. Каковкина.

Выставочное пространство станет своеобразным "иллюминатором", через который посетители смогут взглянуть на жизнь со стороны, как космонавты смотрят на землю с корабля. Пространство выставки будет поделено на тематические зоны, где участники представят разные направления: от всем известной стрит- и жанровой– до фуд-фотографии, которая выделилась в отдельное течение совсем недавно.

Выставка продлится до 19 августа.

Фотоклуб Самарского Университета им. Каковкина — сообщество, в котором собираются люди, увлеченные фотографией. В клубе не ставят никаких ограничений для участников, не обязательно даже быть студентом. В клубе проходят бесплатные занятия с приглашенными преподавателями, съемки в студии, фотопрогулки; члены клуба участвуют в конкурсах, проводят выставки своих работ.