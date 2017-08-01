Гость избил самарца, связал его, вывез в Курумоч и убил

В Самаре по подозрению в убийстве 34-летнего местного жителя задержан 30-летний мужчина.

Предполагается, что вечером 4 мая они выпивали в квартире на ул. Фрунзе, завязалась ссора, и гость накинулся с кулаками на хозяина жилплощади. Сильно избив его, нападавший не успокоился. Он связал руки жертвы скотчем, вызвал такси, доехал вместе с ним в с. Курумоч Волжского района, где убил потерпевшего.

После выяснения обстоятельств произошедшего в региональном Следственном комитете в дополнение к уголовному делу об убийстве возбудили еще одно — по ч.1 ст. 126 УК РФ "Похищение человека".