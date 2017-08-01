Гость избил самарца, связал его, вывез в Курумоч и убил

В Самаре по подозрению в убийстве 34-летнего местного жителя задержан 30-летний мужчина.
Предполагается, что вечером 4 мая они выпивали в квартире на ул. Фрунзе, завязалась ссора, и гость накинулся с кулаками на хозяина жилплощади. Сильно избив его, нападавший не успокоился. Он связал руки жертвы скотчем, вызвал такси, доехал вместе с ним в с. Курумоч Волжского района, где убил потерпевшего.
После выяснения обстоятельств произошедшего в региональном Следственном комитете в дополнение к уголовному делу об убийстве возбудили еще одно — по ч.1 ст. 126 УК РФ "Похищение человека".
Последние комментарии
Гнилой человек этот Садыков.. Да и в истории этой много темных тайн и загадок. Не может быть, чтобы в банке никто ничего не знал и не видел. Уж при работе с деньгами там точно камеры есть, которые должны были фиксировать каждую операцию. Надеюсь подлеца выведут на чистую воду и потерпевшие выиграют это дело
Робин Гуд что ли?? Где совесть у человека вообще. Пусть его судят во всей строгостью и вернут украденное владельцу
Доблестные таксисты отличаются своим примерным поведением теперь не только на проезжей части, но и на тротуаре
Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.