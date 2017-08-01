Самарская волейболистка Полина Матвеева стала серебряным призером чемпионата Европы

В Болгарии состоялся первый в истории чемпионат Европы среди девушек в возрастной категории U-16 (игроки не старше 2002 года рождения). В соревнованиях участвовали команды из 12 стран: Италия, Россия, Болгария, Белоруссия, Голландия, Турция, Румыния, Греция, Чехия, Финляндия, Дания, Бельгия.

Сборная России завоевала "серебро", уступив в финале Италии (0:3). В составе российской сборной дебютировала воспитанница самарской СДЮСШОР № 17 Полина Матвеева (тренер — Матвеева Ирина Анатольевна), сообщает министерство спорта Самарской области.