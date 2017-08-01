Сызранец получил семь с половиной лет колонии за убийство собутыльника

В Сызрани суд рассмотрел уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в умышленном причинении тяжких травм, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Как было установлено, ранее судимый Ж. 2 декабря 2016 г., с 20:00 до 21:00 в квартире дома на ул. Маяковского выпивал с потерпевшим и из-за личной неприязни ударил его ножом в живот.
От полученной тяжкой травмы потерпевший скончался в медучреждении.
Суд назначил мужчине семь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?
Мечтаю, чтобы эта судья с прокурором вечером по дороге домой оказались в подобной ситуации. Продажные твари!!!
Надо при вынесении всех сомнительных приговоров, проверять судей, следователей и прокуроров на предмет коррупционной составляющей.
Во что бабло с правосудием делает. Задержали бы меня с переделанным стволом и патронами Лет 5 как переобуться.Всех собак бы заодно повесили!!!Ну я то не директор а рабочий.