Сызранец получил семь с половиной лет колонии за убийство собутыльника

В Сызрани суд рассмотрел уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в умышленном причинении тяжких травм, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, ранее судимый Ж. 2 декабря 2016 г., с 20:00 до 21:00 в квартире дома на ул. Маяковского выпивал с потерпевшим и из-за личной неприязни ударил его ножом в живот.

От полученной тяжкой травмы потерпевший скончался в медучреждении.

Суд назначил мужчине семь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.