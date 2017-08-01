Николай Меркушкин: "В первую очередь надо решить самые застарелые проблемы жилого фонда"

Во вторник, 1 августа, губернатор Николай Меркушкин находится с рабочим визитом в Сызрани. Программа главы региона в третьем по величине городе Самарской области насыщенная — посещение ОАО "Тяжмаш", спортивных объектов, инспекция хода капремонта жилого фонда.

Сразу после приезда в Сызрань Николай Меркушкин на примере жилого дома на ул. Гоголя ознакомился с реализацией региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Как пояснил губернатору глава города Николай Лядин, в 2017 г. было запланировано проведение капитального ремонта в 73 многоквартирных домах на сумму 274,6 млн руб., а также было завершение ранее начатого капитального ремонта в 25 домах на сумму 84,5 млн рублей.

В доме на ул. Гоголя в этом году в рамках программы капремонта ведется ремонт фасада. "Наш дом построен в 1960 году, это первый в Сызрани экспериментальный панельный дом. По решению жильцов в этом году ремонтируем фасад, меняем окна в подъездах. В 2013 г. управляющей компанией была отремонтирована кровля. В будущем планируем менять коммуникации", — рассказал губернатору старший по подъезду Сергей Юдин.

Глава региона поинтересовался — есть ли претензии к подрядчику. Претензий не оказалось, впрочем, к главе региона вопросы у жителей были. В частности, кто определяет этапы капремонта дома и есть ли возможность полностью выполнить весь объем работ за один сезон.

Николай Меркушкин пояснил, что поставлена задача сначала решить самые застарелые проблемы жилого фонда, от которых напрямую зависит качество жизни горожан. "К примеру, пять лет назад в Самарской области протекали порядка 70% крыш. Жители сами выбирают, какие первоочередные работы необходимо выполнить. Затем вид дальнейшие работы также определяется жителями и выполняется в зависимости от поступления денежных средств. Все сразу сделать невозможно", — пояснил Николай Меркушкин.

Он поинтересовался у представителя управляющей компании, какова роль простых сызранцев в составлении плана работ. "У нас на стадии согласования проекта учитывалось мнение общественности, принимать работы будем также с привлечением жильцов дома", — сообщил директор УК "Центр" Виктор Калугин.

Николай Меркушкин подчеркнул, что в дальнейшем роль общественности в жизни города, конкретного двора, будет только возрастать. "В Самаре уже созданы 355 общественных советов микрорайонов, управляющим микрорайонов предоставлены очень широкие полномочия — они контролируют деятельность управляющих компаний, следят за сбором местных налогов и акцизов. Причем 80% собранных налогов мы возвращаем обратно на территорию, и ОСМ может направлять их на благоустройство микрорайона. Аналогичные структуры сейчас создаются в Тольятти, появятся они и в Сызрани", — рассказал Николай Меркушкин.

"Да мы хоть сейчас готовы в них работать, лишь бы город лучше стал", — практически хором ответили собравшиеся во дворе сызранцы.

Также в ходе разговора с губернатором был поднят вопрос с несанкционированными парковками на ул. Гоголя. Как пояснил Николай Лядин, городская администрация знает о проблеме и работает над вопросом организации дополнительных парковочных мест, которые не будут мешать жителям.

В плачевном состоянии во дворе дома находится и спортивная площадка, играть в футбол сейчас здесь просто опасно для жизни. "В 2018 г. здесь появится новая современная универсальная площадка. Гарантирую", — заверил собравшихся Николай Меркушкин.