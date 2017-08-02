Анастасия Павюченкова и Ольга Савчук вышли в четвертьфинал парного турнира в Стэнфорде

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова и украинка Ольга Савчук в первом круге парного разряда турнира в Стэнфорде оказались сильнее американки Мелиссы Лорд и канадки Кэрол Чжао со счетом 6:3, 2:6, [10:6], сообщает championat.com.

Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. Каждый из дуэтов сделал по три брейка.

За выход в полуфинал соревнований Павлюченкова и Савчук поспорят с украинскими сестрами Надеждой и Людмилой Киченок.

В одиночном разряде Анастасия начнет выступление со второго круга. Ее первой соперницей станет американка Элисон Риске.