Анастасия Павюченкова и Ольга Савчук вышли в четвертьфинал парного турнира в Стэнфорде

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова и украинка Ольга Савчук в первом круге парного разряда турнира в Стэнфорде оказались сильнее американки Мелиссы Лорд и канадки Кэрол Чжао со счетом 6:3, 2:6, [10:6], сообщает championat.com.
Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. Каждый из дуэтов сделал по три брейка.
За выход в полуфинал соревнований Павлюченкова и Савчук поспорят с украинскими сестрами Надеждой и Людмилой Киченок.
В одиночном разряде Анастасия начнет выступление со второго круга. Ее первой соперницей станет американка Элисон Риске.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!