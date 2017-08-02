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Муниципалитеты Власть и политика

Тольяттинцы подали 261 заявку на благоустройство дворов

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинцы активно включились в реализацию приоритетного национального проекта "Формирование комфортной городской среды". Набирает обороты процесс согласования с жителями дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий.

Фото: пресс-служба думы Тольятти

31 июля готовый проект благоустройства двора чиновники городской администрации представили на суд жителей дома № 25 по ул. Ставропольской. Собравшиеся горожане были удовлетворены: в документе учтены все их пожелания.

Как рассказала старшая по дому Светлана Вырыпаева, сначала жители хотели, чтобы был сделан ремонт в подъездах. Но затем остановились на том, что для них важнее покраска фасада и детская площадка.

Представители департамента городского хозяйства продемонстрировали эскизы и подробно рассказали о деталях проекта. На пустующей территории планируется обустроить комфортное пространство для детского досуга. Здесь появится современная детская площадка с резиновым полимерным покрытием: игровой комплекс с горками, лесенками, каруселью и качелями — для малышей, спортивный "городок" — для детей постарше. Вокруг детской площадки будут установлены скамейки с урнами.

С одобрения жителей Светлана Вырыпаева поставила свою подпись на эскизе, подтверждая, что проект согласован. Теперь людей интересует другой вопрос — когда он будет воплощен в жизнь. По словам чиновников, все работы должны быть завершены к концу октября.

Как рассказал заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Евгений Гришин, на участие в муниципальной программе "Благоустройство территории г. о. Тольятти на 2015–2024 годы" в этом году была подана 261 заявка. После нескольких заседаний Общественной комиссии по рассмотрению и оценке поступивших предложений на сегодняшний день в программу включено 225 дворовых территорий на общую сумму 216,7 млн рублей. Заявки, которые не попали в программу в этом году, будут реализованы позже.

"Жители предоставляют протокол общего собрания собственников, где указывают, что они хотели бы сделать у себя во дворе. У нас есть минимальный перечень видов работ — это обустройство проездов, освещения, установка скамеек и урн. А также дополнительный перечень, в который включено, например, устройство детских и спортивных площадок", — уточняет Гришин.

Поступившие предложения облекаются в дизайн-проекты, которые впоследствии согласовываются с жителями и в скором времени будут воплощены в реальные объекты благоустройства.

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