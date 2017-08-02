На Доме Розиной воссоздадут утраченные балконы

Единая комиссия управления организации торгов Самары по осуществлению закупок подвела итоги конкурса на выполнение второго этапа работ по реставрации фасада и кровли памятника архитектуры на улице Куйбышева, 44/ Пионерской, 46. Восстановлением Дома Розиной (в реестре памятников и конкурсной документации — Дом Линева-Разина) займется Научно-производственное управление "СамараРеставрация".

Работы по реставрации памятника архитектуры разделили на два этапа, по каждому из которых были проведены торги. Цена контракта по первому этапу работ составила около 5,5 миллионов рублей, по второму — примерно 22 миллиона. Итого, общая стоимость восстановление здания — около 27,5 миллионов рублей. Оба конкурса были признаны несостоявшимися, поскольку на них поступило по одной заявке. В результате комиссия приняла решение заключить контракт с единственным участником конкурса. Им стало Научно-производственное управление "СамараРеставрация".



Первый этап восстановления включает в себя: ремонтно-реставрационные работы чердачного перекрытия кровли с заменой утеплителя; восстановление, реставрацию кирпичной кладки вентиляционных каналов, дымоходов; восстановление, столярных изделий — оконных конструкций, балконов, разработанных по архивным чертежам и фотографиям в соответствии с научно-проектной документацией; изготовление кованых ворот с воссозданием декоративных деталей; реставрацию и воссоздание штукатурки и окрасочной отделки по оконным откосам и стенам.

Проект Дома Розиной из книги "Самарская губерния. 160 лет в зеркале архитектуры"



Основной объем работ приходится на второй этап. По проекту предполагается восстановление кровли, в том числе шатров, реставрация кирпичной кладки фасада и известняка в цоколе, входных групп. В ходе реставрации будут воссозданы утраченные балконы как с улицы Пионерской, так и над центральным входом в здание по улице Куйбышева.



По условиям госконтрактов, первый этап работ подрядчик должен выполнить до 10 октября, второй этап — до 20 декабря 2017-го. Средства на ремонтно-реставрационные работы выделяются из бюджета Самары в рамках софинансирования региональной программы по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Напомним, здание занимает департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Самары.



Дом на углу улиц Куйбышева и Пионерской имеет статус памятника архитектуры регионального значения. В государственном реестре объектов культурного наследия он числится как "Дом Линева-Разина". Это одна из многочисленных ошибок в списке самарских памятников. Линев — фамилия владельца усадьбы с 1850 по 1882 годы, которая, впрочем, имеет мало отношения к нынешнему зданию. В 1900 году владелицей углового дома стала жена потомственного почетного гражданина Марта Розина (не Разин). По ее заказу и был построен двухэтажный кирпичный дом с элементами средневековой замковой архитектуры. Автором проекта выступил самарский архитектор Филарет Засухин. Реставрация одной из самых интересных работ зодчего совпала с его юбилеем. В 2017 году исполняется 150 лет со дня рождения архитектора.



Напомним, архитектор Филарет Засухин окончил муромское реальное училище и петербургский Институт гражданских инженеров. В Самаре работал с 1897 по 1903 годы в должности младшего архитектора строительного отделения губернского правления, а затем архитектором земской управы. В 1903-м призван на действительную воинскую службу. За 6 лет по проектам Засухина построены и реконструированы такие здания, как Окружной суд, Пушкинский народный дом (ДК Железнодорожников), жилой флигель усадьбы Зеленко, Дом Санина на улице Галактионовской, 82 и другие.



