В Самаре погибла девушка, упавшая с 10 этажа на ул. Арцыбушевской

В пятницу, 22 сентября, примерно в 23:40, по предварительным данным, с 10-го этажа высотного дома №204 на ул. Арцыбушевской в Самаре упала 16-летняя девушка, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Пострадавшая скончалась до прибытия "скорой".
Девушка находилась в гостях у одноклассника вместе с компанией друзей. В какой-то момент она решила перелезть с балкона квартиры в соседнее окно и сорвалась.
"Сейчас правоохранители выясняют подробности произошедшего, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области по связям со СМИ Елена Шкаева. - Ведется проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение".
Последние комментарии
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат