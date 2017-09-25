В Самаре погибла девушка, упавшая с 10 этажа на ул. Арцыбушевской

В пятницу, 22 сентября, примерно в 23:40, по предварительным данным, с 10-го этажа высотного дома №204 на ул. Арцыбушевской в Самаре упала 16-летняя девушка, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Пострадавшая скончалась до прибытия "скорой".

Девушка находилась в гостях у одноклассника вместе с компанией друзей. В какой-то момент она решила перелезть с балкона квартиры в соседнее окно и сорвалась.

"Сейчас правоохранители выясняют подробности произошедшего, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области по связям со СМИ Елена Шкаева. - Ведется проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение".