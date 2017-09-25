Самарской семье Широкиных, которых поселили в техэтаж, наконец выделили квартиру

Семья матери семерых детей - Юлии Широкиной - получила от муниципалитета четырехкомнатную квартиру в доме на ул. Каховской, пишет "Социальная газета".

Напомним, в очереди на получение муниципального жилья самарчанка стояла с 1997 года. Видя, что очередь не двигается, Широкина обратилась лично к главе города Олегу Фурсову. В феврале 2017 г. она пришла к мэру на прием. В итоге глава города дал поручение в 2-месячный срок предоставить самарчанке жилье из маневренного фонда. Из всех предложенных вариантов семья выбрала помещение в доме по адресу ул. Советской Армии, 275 и в марте заключила на него договор найма. Однако помещение располагалось на техническом этаже и не обладало никакими коммуникациями.

Омбудсмен региона добивается ремонта квартиры для многодетной семьи В конце прошлой недели уполномоченный по правам человека в Самарской области подключилась к делу самарчанки Юлии Широкиной.

Обнародованная ситуация вызвала большой резонанс и интерес ОНФ, СУ СК РФ по Самарской области, регионального омбудсмена, а также местных и федеральных СМИ. В итоге совсем недавно Юлии дали другое жилье - четырехкомнатную квартиру площадью 100 кв. м. в доме на ул. Каховской. Дом не новый, да и квартира не в самом состоянии, но многодетная семья довольна и уже затеяла в новом жилье ремонт.