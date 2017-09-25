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Общество

Самарской семье Широкиных, которых поселили в техэтаж, наконец выделили квартиру

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Семья матери семерых детей - Юлии Широкиной - получила от муниципалитета четырехкомнатную квартиру в доме на ул. Каховской, пишет "Социальная газета".

Самарской семье Широкиных, которых поселили в техэтаж, наконец выделили квартиру Самарской семье Широкиных, которых поселили в техэтаж, наконец выделили квартиру
Фото: nakluchah.com

Напомним, в очереди на получение муниципального жилья самарчанка стояла с 1997 года. Видя, что очередь не двигается, Широкина обратилась лично к главе города Олегу Фурсову. В феврале 2017 г. она пришла к мэру на прием. В итоге глава города дал поручение в 2-месячный срок предоставить самарчанке жилье из маневренного фонда. Из всех предложенных вариантов семья выбрала помещение в доме по адресу ул. Советской Армии, 275 и в марте заключила на него договор найма. Однако помещение располагалось на техническом этаже и не обладало никакими коммуникациями.

Омбудсмен региона добивается ремонта квартиры для многодетной семьи Омбудсмен региона добивается ремонта квартиры для многодетной семьи
В конце прошлой недели уполномоченный по правам человека в Самарской области подключилась к делу самарчанки Юлии Широкиной.

Обнародованная ситуация вызвала большой резонанс и интерес ОНФ, СУ СК РФ по Самарской области, регионального омбудсмена, а также местных и федеральных СМИ. В итоге совсем недавно Юлии дали другое жилье - четырехкомнатную квартиру площадью 100 кв. м. в доме на ул. Каховской. Дом не новый, да и квартира не в самом состоянии, но многодетная семья довольна и уже затеяла в новом жилье ремонт.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Катынская 29 сентября 2017 10:08 В Самарской области может возникнуть дефицит мест в общеобразовательных школах

Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?

Анна Настоящая-Арутюнова 24 сентября 2017 19:27 Объекты Минобороны в регионе готовят к отопительному сезону с опережением графика

Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????

Oleg Zalyalov 21 сентября 2017 12:29 Самарский "Ночной патруль": алкоголь не должен представлять угрозу обществу

Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?

Антон Задворнов 11 сентября 2017 19:05 Двойными продажами квартир в самарской новостройке заинтересовался "Человек и закон"

Очевидно, что данные дела рассматривали или узаконивали в пользу преступников такие выдающиеся судьи Самарского облсуда как Мартемьянова, Пиякова и др. Наверное в очередной раз хихикали, перешептывались, не слушая участников процесса. Подтасовали и фальсифицировали протоколы, игнорировали доказательства, чтобы принять заведомо неправосудное решение. А такие уникальные судьи президиума Самарского облсуда как Холодилина, Пинчук и др. очевидно ставили свои подписи под бессвязными обрезками различных несвязанных между собой кусков текстов, чтобы покрыть лживых и бесчестных судей. И все это именем правового государства РФ.

Алексей Дмитренко 05 сентября 2017 10:33 Почему браконьеры продолжают промышлять на самарских реках

Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html

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