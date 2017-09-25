В Самаре двух пенсионеров подозревают в избиении 56-летней женщины

В воскресенье, 24 сентября, в квартире на ул. Победы, 87 в Самаре было обнаружено тело 56-летней пенсионерки с травмой головы, многочисленными кровоподтеками и гематомами конечностей.

По подозрению в избиении женщины задержали двух ранее судимых за убийство пенсионеров 60 и 68 лет, сообщает источник в правоохранительных органах. По факту случившегося ведется проверка, выясняются обстоятельства произошедшего между пожилыми людьми конфликта.