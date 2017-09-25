Врио губернатора Самарской области назначен Дмитрий Азаров

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Губернатора Самарской области", а также провел рабочую встречу с Дмитрием Азаровым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области, сообщает пресс-служба президента.

Отставка главы региона Николая Меркушкина принята в связи с его заявлением о досрочном прекращении полномочий, говорится в документе.

Также, информирует kremlin.ru, президент подписал указ "О специальном представителе Президента Российской Федерации по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов". Согласно документу, Николай Меркушкин назначен спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Напомним, Николай Меркушкин возглавил Самарскую область в мае 2012 года - его кандидатуру внес в губдуму президент Владимир Путин. По итогам выборов в 2014 г. Николай Меркушкин получил 91,35% голосов.

Дмитрий Азаров в 2006-2008 годах являлся первым заместителем главы Самары. В городской администрации курировал деятельность департаментов финансов, экономического развития, городского хозяйства и экологии, по промышленной политике, предпринимательству и связи. В 2008-2010 годах был министром природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области.

В октябре 2010 г. Азаров официально вступил в должность главы Самары. В сентябре 2014 г. Дмитрий Азаров вступил в должность сенатора Совета Федерации ФС РФ от Самарской области, сменив Константина Титова и сложив полномочия главы города.