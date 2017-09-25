Врио губернатора Самарской области назначен Дмитрий Азаров

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Губернатора Самарской области", а также провел рабочую встречу с Дмитрием Азаровым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области, сообщает пресс-служба президента.
Отставка главы региона Николая Меркушкина принята в связи с его заявлением о досрочном прекращении полномочий, говорится в документе.
Также, информирует kremlin.ru, президент подписал указ "О специальном представителе Президента Российской Федерации по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов". Согласно документу, Николай Меркушкин назначен спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.
Напомним, Николай Меркушкин возглавил Самарскую область в мае 2012 года - его кандидатуру внес в губдуму президент Владимир Путин. По итогам выборов в 2014 г. Николай Меркушкин получил 91,35% голосов.
Дмитрий Азаров в 2006-2008 годах являлся первым заместителем главы Самары. В городской администрации курировал деятельность департаментов финансов, экономического развития, городского хозяйства и экологии, по промышленной политике, предпринимательству и связи. В 2008-2010 годах был министром природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области.
В октябре 2010 г. Азаров официально вступил в должность главы Самары. В сентябре 2014 г. Дмитрий Азаров вступил в должность сенатора Совета Федерации ФС РФ от Самарской области, сменив Константина Титова и сложив полномочия главы города.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.