В Самаре проверят сточные воды на токсичность

Муниципальное предприятие г.о. Самара "Инженерные системы" ищет подрядчика, который выполнит работы по определению острой токсичности сточных вод методом биотестирования. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно документам закупки, отбор проб должен производиться в местах оголовков выпусков дождевой канализации. Всего до конца года подрядчику необходимо будет провести 44 пробы, по два раза на каждом из 22 выпусков, из которых 12 - в реке Самаре, а 10 - в Саратовское водохранилище. Все выпуски находятся в пределах черты Самары.

Токсичность сточных вод будут определять методом биотестирования с использованием двух тест-объектов - зеленых водорослей Scenedesmus quadricauda и дафний Daphnia magna.

Начальная максимальная стоимость контракта - 800 тыс. рублей.

Подрядчика определят 29 сентября.