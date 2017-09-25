В Самаре проверят сточные воды на токсичность

Муниципальное предприятие г.о. Самара "Инженерные системы" ищет подрядчика, который выполнит работы по определению острой токсичности сточных вод методом биотестирования. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Согласно документам закупки, отбор проб должен производиться в местах оголовков выпусков дождевой канализации. Всего до конца года подрядчику необходимо будет провести 44 пробы, по два раза на каждом из 22 выпусков, из которых 12 - в реке Самаре, а 10 - в Саратовское водохранилище. Все выпуски находятся в пределах черты Самары.
Токсичность сточных вод будут определять методом биотестирования с использованием двух тест-объектов - зеленых водорослей Scenedesmus quadricauda и дафний Daphnia magna.
Начальная максимальная стоимость контракта - 800 тыс. рублей.
Подрядчика определят 29 сентября.
Последние комментарии
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html
Прав создатель статьи в том, что на сегодняшний момент Владимир Алексеевич Кадушников действительно занимает должность рядового инспектора! И измененные сроки нерестового запрета по Самарской области я считаю это отвлечение людей от большей проблемы которая скрывается в управлении Рыбнадзора Самарской области, о какой только можно догадываться... И тут автор статьи почему-то умолчанию главную причину упразднения отдела Рыбнадзора по Самарской области...Вспомните трал, который ходил не один год по Самарской области, особенно Сызрани и вычерпывал все стоянки и места обитания рыбы! Сколько людей били тревогу и рыбаки, о том что нет рыбы...В новостях прошлых лет несложно найти информацию кто остановил этот трал и не сложно догадаться за что сняли В.А. Кадушникова.... Не любят на Руси почему то тех кто добросовестно работает и исполняет законы государства нашего. Человек заботился не о себе, а о популяции водного бассейна Самарской области, а его так...
Надеюсь объекты археологии не пострадали? Или про это забыли, как обычно((
Добрый день ответьте на смущающий всех вопрос, допустим ситуация, я в период нерестого запрета, вышел рыбачить на спининг на Волгу на набережную,при себе чисто воблер, при себе ни имею ни одной пойманой рыбки ,(так как я ее поймал и отпустил) и пришел порыбачить чисто для своего удовольствия не нанося ни какого вреда рыбе и др.биоресурсам, вопрос что мне будет за спининг в руках в запрет если я чисто пришел отвести душу, и при себе пойманной рыбы . Заранее спасибо за ответ
Только с берега и на поплавок