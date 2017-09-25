Осужденному за групповое изнасилование областной суд "списал" два года

Самарский областной суд рассмотрел материалы дела о групповом изнасиловании в Тольятти и частично изменил приговор.

Напомним, в 2016 г. подростки устроили вечеринку с большим количеством спиртного на квартире одного из друзей. Туда попала 12-летняя девочка, которой от выпитого стало плохо, она лежала практически без чувств. Этим, по версии следствия, воспользовались Ратибор Г. и Илья С. Комсомольский районный суд Тольятти 4 июля 2017 г. признал обоих виновными в изнасиловании, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Илью приговорили к пяти годам колонии общего режима, а Ратибора - к шести годам воспитательной колонии.

При этом Илья вину признавал, а Ратибор отрицал. Сторона защиты смогла найти доказательства того, что второй мальчик просто не мог участвовать в сексуальном насилии из-за своей болезни. На основании этого они просили оправдать Ратибора.

"Самарский областной суд принял во внимание доводы стороны защиты, однако не отменил приговор, как мы надеялись, а переквалифицировал его действия на попытку изнасилования, - сообщил адвокат Ратибора Вячеслав Земчихин. - В итоге сроки лишения свободы уменьшили обоим молодым людям: Илье - до четырех лет колонии общего режима, Ратибору - до четырех лет воспитательной колонии".

Защита Ратибора обещает, что на этом борьба за оправдание мальчика на закончится - адвокаты намерены добиваться изменения приговора в Верховном Суде.