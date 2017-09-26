Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Ухане, в двух сетах проиграв представительнице Франции Ализе Корне со счетом 3:6, 2:6, пишет championat.com.

Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. Уроженка Самары 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету Ализе 3 двойные ошибки и 4 брейка.