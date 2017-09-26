В Отрадном задержан мужчина, похищавший велосипеды из подъездов

В полицию Отрадного поступило несколько сообщений о пропаже велосипедов с лестничных площадок подъездов многоквартирных домов. В ходе грамотно спланированных оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 27-летний местный житель.

Как выяснили полицейские, с начала этого года злоумышленник проникал под разными предлогами в подъезды многоквартирных домов и похищал велосипеды, оставленные на лестничной площадке, после чего продавал их на рынке города. Общая сумма ущерба составила около 144 тыс. рублей.

Стражи правопорядка установили, что в общей сложности за украденные велосипеды подозреваемому удалось получить около 3 тыс. рублей. Сотрудниками полиции часть похищенного имущества изъята и возвращена законным владельцам, ведется розыск остальных транспортных средств.

Следствием ОМВД России по городу Отрадному в отношении задержанного возбуждено 8 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", решается вопрос об объединении их в одно производство.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает облГлавк.