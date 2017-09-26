В Отрадном задержан мужчина, похищавший велосипеды из подъездов

В полицию Отрадного поступило несколько сообщений о пропаже велосипедов с лестничных площадок подъездов многоквартирных домов. В ходе грамотно спланированных оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 27-летний местный житель.
Как выяснили полицейские, с начала этого года злоумышленник проникал под разными предлогами в подъезды многоквартирных домов и похищал велосипеды, оставленные на лестничной площадке, после чего продавал их на рынке города. Общая сумма ущерба составила около 144 тыс. рублей.
Стражи правопорядка установили, что в общей сложности за украденные велосипеды подозреваемому удалось получить около 3 тыс. рублей. Сотрудниками полиции часть похищенного имущества изъята и возвращена законным владельцам, ведется розыск остальных транспортных средств.
Следствием ОМВД России по городу Отрадному в отношении задержанного возбуждено 8 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", решается вопрос об объединении их в одно производство.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает облГлавк.
Последние комментарии
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.
Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.
Где вы там "детишек" увидели? Это четко сформировавшиеся монстры и сволочи. Таким не место в цивилизованном обществе.