В Самаре автомобиль врезался в столб, один человек погиб, двое пострадали

Во вторник, 26 сентября, в 2:30, в Самаре произошло трагическое ДТП с участием 23-летнего водителя "десятки", который ехал по ул. XXII Партсъезда со стороны ул. Рыльской в направлении ул. Красных Коммунаров, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, он не обеспечил контроль за движением, наехал на бордюрный камень, затем — на газон и врезался в световую опору.

В результате аварии водитель скончался, а два его пассажира 20 и 24 лет госпитализированы с различными травмами.

По факту случившегося ведется проверка.