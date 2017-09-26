В Самаре автомобиль врезался в столб, один человек погиб, двое пострадали

Во вторник, 26 сентября, в 2:30, в Самаре произошло трагическое ДТП с участием 23-летнего водителя "десятки", который ехал по ул. XXII Партсъезда со стороны ул. Рыльской в направлении ул. Красных Коммунаров, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, он не обеспечил контроль за движением, наехал на бордюрный камень, затем — на газон и врезался в световую опору.
В результате аварии водитель скончался, а два его пассажира 20 и 24 лет госпитализированы с различными травмами.
По факту случившегося ведется проверка.
Последние комментарии
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше