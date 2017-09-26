В Сызрани из-за утечки на водоводе без холодной воды остались более чем 65 тыс. жителей

Во вторник, 26 сентября, в 9:39 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об обнаружении утечки на водопроводе холодного водоснабжения диаметром 500 мм в районе пос. Ивашевка, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, на время проведения работ отключено водоснабжение 560 частных и многоквартирных домов, в которых проживает 65 300 жителей, 29 социально значимых объектов и 10 котельных в городе Сызрань.
На месте происшествия работают оперативные группы 7-го отряда ФПС по Самарской области, администрации города Сызрань и аварийная бригада ООО "СызраньВодоканал".
Население, проживающее в домах, попавших в зону отключения, оповещается через управляющие компании и СМИ.
Для обеспечения населения водой направлено пять бойлеров от ООО "СызраньВодоканал".
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.