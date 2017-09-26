Во вторник, 26 сентября, в 9:39 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об обнаружении утечки на водопроводе холодного водоснабжения диаметром 500 мм в районе пос. Ивашевка, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В Сызрани из-за утечки на водоводе без холодной воды остались более чем 65 тыс. жителей

По данным чрезвычайной службы, на время проведения работ отключено водоснабжение 560 частных и многоквартирных домов, в которых проживает 65 300 жителей, 29 социально значимых объектов и 10 котельных в городе Сызрань.

На месте происшествия работают оперативные группы 7-го отряда ФПС по Самарской области, администрации города Сызрань и аварийная бригада ООО "СызраньВодоканал".

Население, проживающее в домах, попавших в зону отключения, оповещается через управляющие компании и СМИ.

Для обеспечения населения водой направлено пять бойлеров от ООО "СызраньВодоканал".