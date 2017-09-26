ООО "Самарский Стройфарфор" поддерживает юных футболистов

В минувшее воскресенье на центральной площади поселка Курумоч состоялся товарищеский матч по футболу. Участие в нем принимали команды поселков Волжского района Стройкерамика и Курумоч. На следующей неделе юные футболисты вновь проведут игру, а окончательно победитель будет определен в решающем матче через две недели. Организатором турнира стал завод "Самарский Стройфарфор", руководство которого активно поддерживает стремление подрастающего поколения заниматься спортом и побеждать.

Несмотря на холодную погоду, накал страстей на поле был нешуточным. Поддержать юных футболистов пришли не только родители, но и дедушки, братья и сестры. Все они переживали за каждый опасный момент у ворот. А тренеры обеих команд успевали не только дать указания спортсменам на поле, но и провести разбор ошибок. Особенно страсти накалились в тот момент, когда команда поселка Курумоч по ошибке забила гол в собственные ворота. Но после этого юные футболисты еще активнее стали атаковать противника и, наконец, добились победы - со счетом 4:3 выиграла команда поселка Курумоч. Однако точку в этом противостоянии ставить еще рано: через неделю новый матч состоится в поселке Стройкерамика. Как заверил учитель физкультуры СОШ №1 поселка Стройкерамика и тренер спортшколы в поселке Петра Дубрава Дмитрий Попков, спортсмены продолжат тренировки и подготовятся к реваншу. Но и тренер команды поселка Курумоч Андрей Макарихин вместе с подопечными сделает выводы из итогов матча и подготовится к новой игре.

Возможности принять участие в турнире больше всего радовались дети. Десятилетнему Владу Юсуфову матч очень понравился, несмотря на то что он любит побеждать, а в этот раз удача временно отвернулась от его команды. Кстати, несмотря на юный возраст, "стаж" Влада в спорте составляет уже четыре года! "Я получаю огромное удовольствие от футбола, - говорит 11-летний Артем Смирнов. - Люблю тренировки, но, конечно, самое большое удовольствие доставляют матчи. Лучший выходной для меня - это выходной, проведенный на турнире!" Мама Артема, Ольга Смирнова, работает заместителем главного бухгалтера ООО "Самарский Стройфарфор". "Я очень рада, что завод принимает участие в спортивной жизни наших детей, - говорит она. - В августе проходил турнир на призы "Самарского Стройфарфора" для детей. Команда, в которой играет мой сын, заняла третье место и получила призы - кубок и спортивную форму для игроков".

Дмитрий Попков также подчеркнул, что предприятие поддерживает молодых спортсменов и не только футболистов. "Я бы хотел выразить огромную благодарность генеральному директору ООО "Самарский Стройфарфор" Павлу Мисюле, который заботится о здоровье подрастающего поколения, - говорит тренер. - Предприятие и ранее организовывало турниры для молодых футболистов, последний из которых состоялся в августе".

А итог соревнованиям подвел Андрей Макарихин: "Кто знает, может быть, благодаря этим детям Россия сможет вернуть чемпионские позиции в мировом футболе".