Во вторник, 26 сентября, полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич представил врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Дмитрий Азаров: "Самарская область - родная для меня земля, и это накладывает двойную ответственность"

"Назначение меня врио губернатора - для меня высокая честь, оказанная президентом страны. Это еще и колоссальная ответственность. Самарская область - родная для меня земля, и это накладывает двойную ответственность", - сказал Дмитрий Азаров.

Врио губернатора выразил благодарность присутствующему на мероприятии Николаю Меркушкину за работу, которую тот проделал на благо Самарской области.

"Все, что сделано предыдущими руководителями региона, необходимо сохранить и продолжать", - подчеркнул Дмитрий Азаров.