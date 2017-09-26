Музей им. Алабина проведет бал "Звонкий каблучок"

В пятницу, 29 сентября, в 18:30 в музее им. Алабина начнется бал "Звонкий каблучок", сообщила пресс-служба СОИКМ .
Приглашаются все желающие. Под руководством преподавателей студии исторического танца "Свита" гости научатся танцевать вальс, кадриль, марш и польку.
Также в программе:
- фортепианные произведения композиторов 19 века,
- показ предметов женского туалета из фондов музея,
- светские гадания прошлого века,
- фотосалон,
- показательные выступления танцоров.
Последние комментарии
а заднюю часть ремонтировать не надо?там сейчас уже в куртках студенты замерзают,а зимой что?
Были семьёй на открытии. Нам очень понравилось. Кольцо приобрело потрясающий вид. Спасибо мастерам кудесникам! Столько споров было вокруг этой арки, но не зря деньги "всем миром" собирались)))))))) Пусть скромно, но барельефы решают!!!
Знаковое мероприятие для Самары. Жалко, что мало осталось от Казарм Александрийского гусарского полка. Но это уже другая история и другие персоналии(
Николая с Юбилеем и хорошего просмотра Самарцам и гостям города.
Хорошее дело. Молодец Мишель, только из Франции и сразу в Самару!