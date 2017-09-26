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Культура

Музей им. Алабина проведет бал "Звонкий каблучок"

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 29 сентября, в 18:30 в музее им. Алабина начнется бал "Звонкий каблучок", сообщила пресс-служба СОИКМ .

Приглашаются все желающие. Под руководством преподавателей студии исторического танца "Свита" гости научатся танцевать вальс, кадриль, марш и польку.

Также в программе:

  • фортепианные произведения композиторов 19 века,
  • показ предметов женского туалета из фондов музея,
  • светские гадания прошлого века,
  • фотосалон,
  • показательные выступления танцоров.

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