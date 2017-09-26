Музей им. Алабина проведет бал "Звонкий каблучок"

В пятницу, 29 сентября, в 18:30 в музее им. Алабина начнется бал "Звонкий каблучок", сообщила пресс-служба СОИКМ .

Приглашаются все желающие. Под руководством преподавателей студии исторического танца "Свита" гости научатся танцевать вальс, кадриль, марш и польку. Также в программе: фортепианные произведения композиторов 19 века,

показ предметов женского туалета из фондов музея,

светские гадания прошлого века,

фотосалон,

показательные выступления танцоров.