В Новокуйбышевске открылась выставка "Искусство учить. Искусство рисовать"

В Новокуйбышевской художественной галерее "Виктория" 22 сентября открылась выставка "Искусство учить. Искусство рисовать".
В экспозицию вошли живописные и графические работы, выполненные преподавателями отделения изобразительного и декоративно-прикладного искусства Самарского государственного социально-педагогического университета.
Татьяна Краснощекова, Ирина Амелина, Тарас Круглов, Игорь Доний, Елена Латашева, Ксения Репина, Людмила Андреева представили на суд зрителей свои работы, выполненные в разных техниках. Мастерски выполненные пейзажи, портреты, натюрморты, сюжетные композиции раскрыли авторов с новой стороны.
Помимо творческих работ педагогов вуза, в экспозицию вошли дипломные работы студентов отделения.
Всего на выставке представлено свыше 60 работ.
Последние комментарии
Знаковое мероприятие для Самары. Жалко, что мало осталось от Казарм Александрийского гусарского полка. Но это уже другая история и другие персоналии(
Николая с Юбилеем и хорошего просмотра Самарцам и гостям города.
Хорошее дело. Молодец Мишель, только из Франции и сразу в Самару!
Хорошее дело)
"Виктория", как всегда на высоте! Молодцы!