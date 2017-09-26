В Новокуйбышевске открылась выставка "Искусство учить. Искусство рисовать"

В Новокуйбышевской художественной галерее "Виктория" 22 сентября открылась выставка "Искусство учить. Искусство рисовать".

В экспозицию вошли живописные и графические работы, выполненные преподавателями отделения изобразительного и декоративно-прикладного искусства Самарского государственного социально-педагогического университета.

Татьяна Краснощекова, Ирина Амелина, Тарас Круглов, Игорь Доний, Елена Латашева, Ксения Репина, Людмила Андреева представили на суд зрителей свои работы, выполненные в разных техниках. Мастерски выполненные пейзажи, портреты, натюрморты, сюжетные композиции раскрыли авторов с новой стороны.

Помимо творческих работ педагогов вуза, в экспозицию вошли дипломные работы студентов отделения.

Всего на выставке представлено свыше 60 работ.