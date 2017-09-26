Самаратрансстрой приступил к облицовке постамента для памятника самолету Ил-2

Компания-подрядчик, ведущая реконструкцию Московского шоссе к ЧМ-2018, на минувшей неделе закончила возведение бетонного основания конструкции, на которую в скором времени вернется памятник легендарному штурмовику Ил-2. Вчера рабочие приступили к облицовке постамента гранитными плитами.
"Идет мощение ступеней входной группы со стороны кольца, которая смотрит в город, - прокомментировал Волга Ньюс руководитель проекта Алексей Зотов. - По проекту здесь будет парадная лестница. С противоположной стороны на площадке будет устроен заезд для маломобильных граждан по пологому пандусу".
По словам Зотова, памятник штурмовику вернется на свое место до конца года, не позднее декабря. Самолет будет, как и прежде, смотреть в сторону из города. На площадке будут восстановлены все основные элементы прежней композиции, вокруг нее разобьют газон.
Напомним, торжественное открытие памятника штурмовику состоялось 9 мая 1975 года, в тридцатую годовщину победы СССР в Великой Отечественной войне. В первоначальном варианте самолет располагался вдоль проспекта Кирова носом на Запад, что символизировало "с Безымянки - на фронт", но проект изменили из-за линии правительственной связи, проходящей по Московскому шоссе в районе ипподрома. Чтобы не перекладывать линии, самолет развернули на 90 градусов. К очередному юбилею самолет потребовал восстановительных работ, для чего 28 сентября 2009 года был демонтирован и доставлен на "Авиакор". На постамент Ил-2 вернули 12 ноября 2009 года. 17 декабря 2015 года памятник был опять демонтирован - в ходе работ по строительству развязки тоннельного типа.