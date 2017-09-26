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ЖКХ и благоустройство Общество

Самаратрансстрой приступил к облицовке постамента для памятника самолету Ил-2

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания-подрядчик, ведущая реконструкцию Московского шоссе к ЧМ-2018, на минувшей неделе закончила возведение бетонного основания конструкции, на которую в скором времени вернется памятник легендарному штурмовику Ил-2. Вчера рабочие приступили к облицовке постамента гранитными плитами.

Фото: Архив «ВН»

"Идет мощение ступеней входной группы со стороны кольца, которая смотрит в город, - прокомментировал Волга Ньюс руководитель проекта Алексей Зотов. - По проекту здесь будет парадная лестница. С противоположной стороны на площадке будет устроен заезд для маломобильных граждан по пологому пандусу".

По словам Зотова, памятник штурмовику вернется на свое место до конца года, не позднее декабря. Самолет будет, как и прежде, смотреть в сторону из города. На площадке будут восстановлены все основные элементы прежней композиции, вокруг нее разобьют газон.

Напомним, торжественное открытие памятника штурмовику состоялось 9 мая 1975 года, в тридцатую годовщину победы СССР в Великой Отечественной войне. В первоначальном варианте самолет располагался вдоль проспекта Кирова носом на Запад, что символизировало "с Безымянки -  на фронт", но проект изменили из-за линии правительственной связи, проходящей по Московскому шоссе в районе ипподрома. Чтобы не перекладывать линии, самолет развернули на 90 градусов. К очередному юбилею самолет потребовал восстановительных работ, для чего 28 сентября 2009 года был демонтирован и доставлен на "Авиакор". На постамент Ил-2 вернули 12 ноября 2009 года. 17 декабря 2015 года памятник был опять демонтирован - в ходе работ по строительству развязки тоннельного типа.

Гид потребителя

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Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!

Сергей Феоктистов 27 июня 2017 13:04 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.

Андрей Куропаткин 23 июня 2017 10:29 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?

Наталья Антонова(Бирюкова) 09 июня 2017 17:43 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.

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