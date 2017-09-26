В лесах Самарской области местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность

В ближайшие дни местами по Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (пятый класс).

По состоянию на вторник, 26 сентября, пятый класс пожарной опасности установился в лесах Алексеевского, Богатовского, Борского и Нефтегорского районов.

Четвертый класс пожарной опасности действует в лесах Безенчукского, Волжского, Кинель-Черкасского, Приволжского, Хворостянского и Шигонского районов.

При установлении высоких классов пожарной опасности посещение лесов ограничено, сообщают в Приволжском УГМС.