Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Ухане, разгромив вторую ракетку мира румынку Симону Халеп (2) со счетом 6:2, 6:1, сообщает championat.com.

Матч продолжался 1 час 12 минут. Дарья совершила две двойные ошибки и реализовала шесть из 12 брейк-пойнтов. На счету Симоны два эйса, две двойные ошибки и два брейка.

За выход в четвертьфинал Касаткина сыграет со своей соотечественницей Екатериной Макаровой.