Дарья Касаткина в паре с Катержиной Синяковой прошли во второй круг турнира в Ухане

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина и чешка Катержина Синякова переиграли китаянок Шаншан Гуо и Ю Йе Цю со счетом 6/2, 6/0 на старте парного турнира в Ухане, пишет gotennis.ru.

Матч продолжался 48 минут. За это время дуэты ни разу не подали на вылет. При этом Касаткина и Синякова допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов, а их оппонентки четыре раза ошиблись при подаче и не сделали ни одного брейка.

Следующие соперники вышедшей во второй круг пары определятся позже.