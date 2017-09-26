Дарья Касаткина в паре с Катержиной Синяковой прошли во второй круг турнира в Ухане

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина и чешка Катержина Синякова переиграли китаянок Шаншан Гуо и Ю Йе Цю со счетом 6/2, 6/0 на старте парного турнира в Ухане, пишет gotennis.ru.
Матч продолжался 48 минут. За это время дуэты ни разу не подали на вылет. При этом Касаткина и Синякова допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов, а их оппонентки четыре раза ошиблись при подаче и не сделали ни одного брейка.
Следующие соперники вышедшей во второй круг пары определятся позже.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!