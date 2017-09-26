В Новокуйбышевске задержаны предполагаемый лидер ОПГ "Общак" и его помощник

В Новокуйбышевске суд отправил под стражу безработного 40-летнего местного жителя Алексея Одинцова по кличке Одинец и цыгана Михая Дэли. Мужчин в сентябре 2017 г. задержали сотрудники УФСБ по Самарской области за вымогательство 150 тыс. руб. у жителя РФ (якобы потерпевший был им "должен").

В отношении арестованных возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 163 "Вымогательство".

Известно, что в марте 2017 г. депортировали из России с запретом въезда на пять лет их товарища грузинской национальности Нарманиа Гурам по кличке Медведь.

Его привлекали по ст. 18.8 КоАП ("Нарушение иностранным гражданином правил въезда на территорию РФ").

По оперативным данным, все трое, предположительно, входили в ОПГ "Общак", которая специализировалась на вымогательстве и крышевании наркодилеров. Предполагаемым лидером был Одинец.