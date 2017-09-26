Холодное водоснабжение в Сызрани восстановлено

Во вторник, 26 сентября, в 18:40, восстановили подачу холодной воды потребителям в Сызрани, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, сообщение об обнаружении утечки на водопроводе холодного водоснабжения диаметром 500 мм в районе пос. Ивашевка поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 26 сентября, в 9:39.

На время проведения работ было отключено холодное водоснабжение 390 многоквартирных и 175 частных домов, где проживает 65,3 тыс. человек, в том числе 17 220 детей, 29 социально-значимых объектов и семь котельных в Сызрани. Отключено горячее водоснабжение 48 многоквартирных домов, где проживают 15 552 человека, в том числе 4 600 детей, девять социально-значимых объектов: две СОШ и семь ДОУ.

На месте происшествия работали оперативные группы 7 отряда ФПС по Самарской области, администрации Сызрани, ЕДДС Сызрани и аварийная бригада ООО "Сызраньводоканал".