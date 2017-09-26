В областном суде собрали новую коллегию присяжных для рассмотрения дела об убийстве Андрея Еремеева

Во вторник, 26 сентября, в Самарском областном суде избрали коллегию присяжных, которая будет заседать на рассмотрении дела об убийстве 42-летнего боксера Андрея Еремеева, который был застрелен утром 26 января 2015 г. на выходе из подъезда на ул. Солнечной. Правоохранители квалифицировали преступление как заказное.

Были осуждены четверо: исполнитель Михаил Полатбеков, который заключил соглашение со следствием и был судим отдельно от других обвиняемых. Ему назначили 10 лет лишения свободы.

Вопрос о виновности остальных - Александра Лукьянова, Юрия Садаева и Андрея Перегудова - уже дважды рассматривали присяжные. В результате их приговорили к 16, 14 и 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Верховный Суд отменил приговор на том основании, что председательствующий Александр Павлов грубо нарушил процессуальное законодательство. Судья скрыл, что первая коллегия оправдала Лукьянова и, необоснованно распустив ее, назначил новое судебное следствие.

46-летний бизнесмен Лукьянов занимался продажей мебели. Он отрицает вину полностью и считает, что Перегудов, который работал у него, оговаривает его, чтобы переложить на него свою вину. Перегудов же признает вину только в том, что передал пистолет от Лукьянова своему брату Сабаеву. На это защита Лукьянова возражает, что Лукьянов якобы мог и сам передать пистолет, так как знаком и с Сабаевым, который и снабдил оружием киллера.

Погибшего местные СМИ называют бывшим членом ОПГ. По непроверенным данным, это ОПГ Дохлого, который подвизается в нефтяном бизнесе и живет сейчас в Гаване (Куба). По мнению правоохранителей, убийство было заказано из-за столкновения неких интересов в ООО "Росэкойл".

27 сентября в третий раз начнется процесс.