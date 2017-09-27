Спасатели эвакуировали из с. Рождествено заболевшего мужчину

Во вторник, 26 сентября, в 11:15 дежурная смена спасателей Центральной спасательной станции отправилась на катере в с. Рождествено для срочной эвакуации из-за Волги 56-летнего мужчины для последующей госпитализации, сообщили в ПСС по Самарской области.

За помощью к спасателям обратились врачи больницы с. Рождествено. Мужчина находился в тяжелом состоянии и самостоятельно передвигаться не мог. Спасатели перенесли мужчину на носилках в катер, перевезли его на левый берег Волги и в 12:00 на территории Центральной спасательной станции передали его врачам скорой медицинской помощи.