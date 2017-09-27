Спасатели эвакуировали из с. Рождествено заболевшего мужчину

Во вторник, 26 сентября, в 11:15 дежурная смена спасателей Центральной спасательной станции отправилась на катере в с. Рождествено для срочной эвакуации из-за Волги 56-летнего мужчины для последующей госпитализации, сообщили в ПСС по Самарской области.
За помощью к спасателям обратились врачи больницы с. Рождествено. Мужчина находился в тяжелом состоянии и самостоятельно передвигаться не мог. Спасатели перенесли мужчину на носилках в катер, перевезли его на левый берег Волги и в 12:00 на территории Центральной спасательной станции передали его врачам скорой медицинской помощи.
Последние комментарии
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат