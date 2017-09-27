"Метида" заплатила штраф 200 тыс. рублей за рекламу розог

26 сентября ООО "Метида" оплатило штраф в размере 200 тыс. рублей за нарушение рекламного законодательства, сообщает самарская антимонопольная служба.

Напомним, 25 декабря 2015 года комиссия УФАС пришла к выводу о нарушении ООО "Метида" закона. Реклама ученических розог была признана побуждающей к совершению противоправных действий, а также призывающей к насилию и жестокости. Поводом для возбуждения дела послужило обращение гражданки из Тольятти с приложением соответствующей фотографии рекламы книжного магазина "Метида" с изображением "розг", рядом с которым находится надпись "Ученические розги 99,9р. Внедряем знания…"

По результатам рассмотрения дела реклама ООО "Метида", размещенная на рекламных конструкциях в Самаре, Тольятти, Сызрани, а также реклама, распространенная на радиостанциях, в которой присутствует звук взмаха розог и выражение "Учебники, тетради, канцтовары… Ученические розги 99,9 р. Внедряем знания…" была признана ненадлежащей. Компании выдано предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе. 29 января на "Метиду" наложили штраф в размере 200 тыс. рублей. 9 июня Арбитражный суд Самарской области оставил в силе постановление регионального УФАС, 8 августа Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд также подтвердил правомерность постановления. ООО "Метида" обжаловало решение и предписание антимонопольного органа, но суды трех инстанций отказали в удовлетворении заявленных требований.