В Самаре на ул. Демократической под колесами легковушки погиб пешеход

Утром в среду, 27 сентября, примерно в 4:25 на ул. Демократической в Самаре под колесами машины погиб пешеход, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, 19-летний водитель автомобиля Lada 4x4 Pickup, ехавший со стороны пр. Кирова в направлении ул. Георгия Димитрова, сбил 44-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
От полученных в результате ДТП травм пешеход скончался на месте происшествия до прибытия врачей "скорой".
Сейчас полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше