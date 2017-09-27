В Самаре на ул. Демократической под колесами легковушки погиб пешеход

Утром в среду, 27 сентября, примерно в 4:25 на ул. Демократической в Самаре под колесами машины погиб пешеход, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, 19-летний водитель автомобиля Lada 4x4 Pickup, ехавший со стороны пр. Кирова в направлении ул. Георгия Димитрова, сбил 44-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных в результате ДТП травм пешеход скончался на месте происшествия до прибытия врачей "скорой". Сейчас полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.