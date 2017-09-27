Стала известна предварительная причина отравления двух девочек в детсаду

Стала известна предварительная версия причины отравления двух девочек в самарском детсаду.
Как пояснил источник Волга Ньюс, девочки отравились таблетками, которые одна из воспитанниц принесла с собой из дома.
"Воспитатель занималась делами, а девочки играли в больницу, - сообщил источник. - Две девочки проглотили таблетки".
В СУ СК РФ по Самарской области информацию не опровергли. Старший помощник по связям со СМИ Елена Шкаева также пояснила, что точная причина отравления будет названа после получения заключения экспертизы.
Напомним, ЧП случилось 28 августа в детском саду №341 на ул. Мориса Тореза. Обе отравившиеся были госпитализированы, причем одна находилась в реанимации.
"Ленинский межрайонный следственный отдел Самары областного СУ СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в отношении работ или услуг, предназначенных для детей до шести лет", - рассказала Елена Шкаева.
Источник из сферы образования также сообщает, что сейчас родителям рекомендовано не приносить из дома в детские сады никаких лекарств или еды.
Последние комментарии
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат