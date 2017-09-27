Стала известна предварительная причина отравления двух девочек в детсаду

Стала известна предварительная версия причины отравления двух девочек в самарском детсаду.

Как пояснил источник Волга Ньюс, девочки отравились таблетками, которые одна из воспитанниц принесла с собой из дома.

"Воспитатель занималась делами, а девочки играли в больницу, - сообщил источник. - Две девочки проглотили таблетки".

В СУ СК РФ по Самарской области информацию не опровергли. Старший помощник по связям со СМИ Елена Шкаева также пояснила, что точная причина отравления будет названа после получения заключения экспертизы.

Напомним, ЧП случилось 28 августа в детском саду №341 на ул. Мориса Тореза. Обе отравившиеся были госпитализированы, причем одна находилась в реанимации.

"Ленинский межрайонный следственный отдел Самары областного СУ СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в отношении работ или услуг, предназначенных для детей до шести лет", - рассказала Елена Шкаева.

Источник из сферы образования также сообщает, что сейчас родителям рекомендовано не приносить из дома в детские сады никаких лекарств или еды.