От компании супруги Виктора Тархова потребовали убрать забор с берега р. Криуша

Компанию супруги экс-мэра Самары Виктора Тархова обвиняют в незаконном ограничении доступа граждан к береговой полосе и акватории реки Криуши в Новокуйбышевске.

Как сообщает Самарская межрайонная природоохранная прокуратура, ООО "Ассоциация сельскохозяйственных и промышленных предприятий Поволжья", которым, по данным ИАС Seldon.Basis, единолично владеет Наталья Тархова, установило забор вплотную до уреза воды.

В августе директору организации было внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения.

Также в отношении юридического и должностного лиц возбуждены административные производства по ст. 8.12.1 КоАП РФ (несоблюдение условий обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе), которые направлены на рассмотрение в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.