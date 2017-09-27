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Ростелеком обнуляет стоимость мобильного интернет-трафика при просмотре "Интерактивного ТВ"

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ростелеком проводит федеральную акцию "Видеотрафик в комплекте", благодаря которой абоненты мобильной связи компании могут смотреть "Интерактивное ТВ" без оплаты интернет-трафика. Просмотр ТВ или кино "съедает" довольно много мобильного интернет-трафика, но больше его не надо считать и оплачивать или беспокоиться о преждевременном расходовании интернет-пакетов.

В "Интерактивном ТВ" собирается отличный телевизионный и видеоконтент: всего доступно более 200 телеканалов, более 3 тыс. фильмов и сериалов разных жанров, стран и лет. И этот контент доступен абсолютно на любом видеоэкране - там, где удобно клиенту, и в любое время. Смотреть любимое кино можно по телевизору, ноутбуку, планшету или смартфону в любом месте - дома или в дороге, в гостях или в парке.

Все экраны объединяются в единое пространство с помощью бесплатного сервиса "Мультискрин": приобретенный в одном месте контент можно бесплатно смотреть на любом другом экране.

При просмотре "Интерактивного ТВ" на планшете или смартфоне с помощью специального мобильного приложения (доступно для бесплатной установки в Google Play и AppStore) или на видеопортале itv.rt.ru больше не расходуются мегабайты из подключенных пакетов мобильного интернет-трафика.

Стать участником акции "Видеотрафик в комплекте" можно до 30 октября 2017 года. Условия акции распространены на всех действующих абонентов мобильной связи Ростелекома автоматически. Также автоматически становятся ее участниками все новые мобильные абоненты компании. По условиям акции бесплатным безлимитный интернет-трафик при просмотре "Интерактивного ТВ" на планшетах и смартфонах будет по 30 сентября 2018 года.

Полные условия акции "Видеотрафик в комплекте", включая ограничения, доступны на сайте rt.ru или по бесплатному телефону 8-800-100-0-800. При нахождении в национальном роуминге условия акции доступны во всех регионах России, за исключением Республики Крым и города Севастополя. В международном роуминге условия акции не действуют.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 01 августа 2017 11:18 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.

иван гурьянов 27 июля 2017 19:19 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите

Андрей Исаков 30 мая 2017 11:40 Ростелеком обеспечил техническую возможность видеонаблюдения за проведением ЕГЭ в Самарской области

Оченень интересная информация.

Артем Ведунов 30 мая 2017 09:56 Ростелеком обеспечил техническую возможность видеонаблюдения за проведением ЕГЭ в Самарской области

Со всех сторон обложили бедных учеников, лучше бы со взятками так боролись))

Алекс Меломан 27 апреля 2017 07:13 Тоннель до станции метро "Самарская" предлагают строить в три этапа

А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?

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