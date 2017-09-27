Жительницу Жигулевска подозревают в нелегальном сбыте сильнодействующего вещества

В Жигулевске полицейские задержали 24-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном сбыте сильнодействующих веществ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, девушка нелегально сбыла сильнодействующее вещество сибутрамин, запрещенное к свободному обороту на территории РФ. По данным оперативников, подозреваемая отправила в другие регионы две посылки с капсулами сибутрамина, общий вес которого составил 7,25 г, что относится к крупному размеру.

Девушка нигде не работает и ранее в поле зрения правоохранителей не попадала. Теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело.