Дарья Касаткина закончила свое выступление в "одиночке" на турнире в Китае

Российская теннисистка Екатерина Макарова вышла в четвертьфинал турнира в Ухане, в двух сетах обыграв свою соотечественницу - тольяттинку Дарью Касаткину со счетом 6:4, 6:4, пишет championat.com.

Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. Екатерина дважды подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять из 11 брейк-пойнтов. На счету Дарьи один эйс, две двойные ошибки и три брейка.