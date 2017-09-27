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Музеи и выставки Культура

Музей модерна открывает выставку проектов победителей международного конкурса "Переосмысляя Париж"

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 3 по 24 октября в рамках III фестиваля "Французская осень", организованного Alliance française de Samara, во дворе Музея модерна будет работать выставка проектов победителей международного конкурса "Переосмысляя Париж".

Выставка, созданная Музеем градостроительства и архитектуры Парижа по результатам масштабного международного конкурса "Переосмысляя Париж", организованного мэрией, представляет лучшие профессиональные разработки в области городского планирования и архитектуры, авторы которых показали результаты своих размышлений о городе будущего.

Более 800 команд 15 национальностей, состоящих из архитекторов, ландшафтных дизайнеров, урбанистов, специалистов по недвижимости, инженеров, а также организаторов стартапов, фермеров, шеф-поваров, антропологов, художников, философов, модельеров, промышленников, энергетиков и просто жителей города, в рамках конкурса, проведенного Парижским консалтинговым агентством Algoé по управленческим вопросам, переосмысливали традиционные принципы организации пространства и находили основы нового "языка" городского и архитектурного проектирования.

Лауреаты, чьи работы представлены на этой выставке, демонстрируют небывалое изобилие идей и соревнуются в разнообразии и использовании инноваций различного характера: конструктивных, социальных, архитектурных, экологических, технологических, юридических, финансовых, функциональных.

Вход свободный в часы работы музея.

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