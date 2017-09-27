Дарья Касаткина в паре с Катержиной Синяковой не сумели преодолеть барьер второго круга в Китае

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина и чешка Катержина Синякова не сумели преодолеть барьер второго круга парного турнира в Ухане, проиграв польке Алисии Росольской и американке Эбигейл Спирс, пишет gotennis.ru.

Матч продолжался 1 час 7 минут. Касаткина и Синякова один раз взяли подачу соперниц, совершили один эйс и пять двойных ошибок. Их оппонентки сделали пять брейков и четыре эйса, дважды ошиблись при подаче.