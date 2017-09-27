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Футбол Спорт

"Крылья Советов" готовятся к игре с "Зенитом-2"

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крылья Советов" продолжают подготовку к игре 16 тура первенства ФНЛ с "Зенитом-2" из Санкт-Петербурга.

В среду, 27 сентября, тренировочное занятие проходило на втором поле стадиона "Металлург" и длилось более часа. До того команда занималась в тренажерном зале на клубной базе. "Крылья Советов" готовятся к игре с питерцами в полном составе (кроме защитника Дмитрия Ятченко, который продолжает восстанавливаться после повреждения).

Матч "Крылья Советов" - "Зенит-2" состоится в субботу, 30 сентября, на стадионе "Металлург" в 15:00, сообщает официальный сайт клуба.

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