"Крылья Советов" готовятся к игре с "Зенитом-2"

"Крылья Советов" продолжают подготовку к игре 16 тура первенства ФНЛ с "Зенитом-2" из Санкт-Петербурга.

В среду, 27 сентября, тренировочное занятие проходило на втором поле стадиона "Металлург" и длилось более часа. До того команда занималась в тренажерном зале на клубной базе. "Крылья Советов" готовятся к игре с питерцами в полном составе (кроме защитника Дмитрия Ятченко, который продолжает восстанавливаться после повреждения).



Матч "Крылья Советов" - "Зенит-2" состоится в субботу, 30 сентября, на стадионе "Металлург" в 15:00, сообщает официальный сайт клуба.