Бюджет Самарской области вырос на 3,2 млрд рублей

На пленарном заседании Самарской губернской думы под председательством Виктора Сазонова 27 сентября депутаты приняли в двух чтениях поправки в областной бюджет.

В своем докладе народным избранникам врио заместителя председателя правительства - министра управления финансами региона Сергей Кандеев рассказал, что расходную часть областного бюджета на 2017 г. планируется увеличить на 3,2 млрд рублей.

Увеличение расходов станет возможным благодаря дополнительным безвозмездным поступлениям из федерального бюджета и Пенсионного фонда РФ в размере 2,69 млрд рублей. Кроме того, зафиксирован рост собственных доходов региональной казны на 510,8 млн рублей. Источником роста стали акцизы на нефтепродукты - 148,9 млн руб., единый налог по упрощенной системе налогообложения - 112,6 млн руб., государственная пошлина - 4,2 млн рублей и неналоговые доходы бюджета - 245 млн рублей.

Стоит отметить, что, по итогам исполнения за восемь месяцев текущего года, в областной бюджет уже поступило собственных доходов на сумму 83,6 млрд руб., это на 6% больше, чем поступления за соответствующий период 2016 г. и на 3% больше утвержденных плановых показателей.

"Дополнительные средства будут направлены на реализацию дополнительных мероприятий, связанных с подготовкой к чемпионату мира по футболу, выполнение указов Президента РФ, капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности, мероприятия в сфере занятости населения и поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, строительство и ремонт объектов социальной и культурной сферы, переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Также предусмотрены средства на обеспечение прав обманутых дольщиков и поддержку деятельности детских театров", - отметил Сергей Кандеев.

Почти 1,7 млрд руб. планируется направить на строительство дорог, Фрунзенского моста и моста в Богатовском районе. Присутствующий на пленарном заседании врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул особую важность ускорения темпов работ по строительству Фрунзенского моста.

"Важно, что дополнительные средства будут направлены на строительство Фрунзенского моста, крайне актуального для Самары. Жители области мечтали о нем не один десяток лет, поэтому особенно важно, что стройка будет вестись усиленными темпами", - отметил он.

На 257,3 млн руб. увеличится сумма, запланированная на подготовку региона к проведению чемпионата мира по футболу. Дополнительные ассигнования в размере 500 млн руб. предусмотрены на реализацию мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, из них более 439,2 млн руб. - средства федерального бюджета. Также предусмотрено выделение из федеральной казны 41,2 млн руб. на оказание содействия достижению целевых показателей региональных программ развития АПК.

По словам Сергея Кандеева, поправки в бюджет коснулись также изменения и перераспределения ранее утвержденных видов расходов как на 2017 г., так и на плановый период 2018-2019 годов. Так, в областном бюджете на плановый период 2018-2019 гг. предполагаются изменения, связанные с подготовкой к чемпионату мира по футболу и началом строительства дамбы в Похвистневе. Расходная часть бюджета на эти цели в 2018 г. вырастет на 717,6 млн руб., а в 2019 г. - на 521,9 млн рублей.

С учетом всех изменений параметры облбюджета-2017 составят: доходы - 152 млрд руб., расходы - 155,3 млрд руб. и дефицит - 3,3 млрд рублей.

"Бюджет Самарской области вырос, и очень важно, чтобы работа по его исполнению шла c серьезной мобилизацией усилий депутатов и всех исполнительных органов власти. Необходимо, чтобы те средства, которые мы получаем из федерального бюджета, которые предусматриваем в региональном бюджете, были максимально качественно освоены. Уверен, что мы выстроим тесное взаимодействие между областным правительством и Самарской губернской думой в решении этого вопроса", - отметил Дмитрий Азаров.