Бюджет Самарской области вырос на 3,2 млрд рублей

На пленарном заседании Самарской губернской думы под председательством Виктора Сазонова 27 сентября депутаты приняли в двух чтениях поправки в областной бюджет.
В своем докладе народным избранникам врио заместителя председателя правительства - министра управления финансами региона Сергей Кандеев рассказал, что расходную часть областного бюджета на 2017 г. планируется увеличить на 3,2 млрд рублей.
Увеличение расходов станет возможным благодаря дополнительным безвозмездным поступлениям из федерального бюджета и Пенсионного фонда РФ в размере 2,69 млрд рублей. Кроме того, зафиксирован рост собственных доходов региональной казны на 510,8 млн рублей. Источником роста стали акцизы на нефтепродукты - 148,9 млн руб., единый налог по упрощенной системе налогообложения - 112,6 млн руб., государственная пошлина - 4,2 млн рублей и неналоговые доходы бюджета - 245 млн рублей.
Стоит отметить, что, по итогам исполнения за восемь месяцев текущего года, в областной бюджет уже поступило собственных доходов на сумму 83,6 млрд руб., это на 6% больше, чем поступления за соответствующий период 2016 г. и на 3% больше утвержденных плановых показателей.
"Дополнительные средства будут направлены на реализацию дополнительных мероприятий, связанных с подготовкой к чемпионату мира по футболу, выполнение указов Президента РФ, капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности, мероприятия в сфере занятости населения и поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, строительство и ремонт объектов социальной и культурной сферы, переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Также предусмотрены средства на обеспечение прав обманутых дольщиков и поддержку деятельности детских театров", - отметил Сергей Кандеев.
Почти 1,7 млрд руб. планируется направить на строительство дорог, Фрунзенского моста и моста в Богатовском районе. Присутствующий на пленарном заседании врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул особую важность ускорения темпов работ по строительству Фрунзенского моста.
"Важно, что дополнительные средства будут направлены на строительство Фрунзенского моста, крайне актуального для Самары. Жители области мечтали о нем не один десяток лет, поэтому особенно важно, что стройка будет вестись усиленными темпами", - отметил он.
На 257,3 млн руб. увеличится сумма, запланированная на подготовку региона к проведению чемпионата мира по футболу. Дополнительные ассигнования в размере 500 млн руб. предусмотрены на реализацию мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, из них более 439,2 млн руб. - средства федерального бюджета. Также предусмотрено выделение из федеральной казны 41,2 млн руб. на оказание содействия достижению целевых показателей региональных программ развития АПК.
По словам Сергея Кандеева, поправки в бюджет коснулись также изменения и перераспределения ранее утвержденных видов расходов как на 2017 г., так и на плановый период 2018-2019 годов. Так, в областном бюджете на плановый период 2018-2019 гг. предполагаются изменения, связанные с подготовкой к чемпионату мира по футболу и началом строительства дамбы в Похвистневе. Расходная часть бюджета на эти цели в 2018 г. вырастет на 717,6 млн руб., а в 2019 г. - на 521,9 млн рублей.
С учетом всех изменений параметры облбюджета-2017 составят: доходы - 152 млрд руб., расходы - 155,3 млрд руб. и дефицит - 3,3 млрд рублей.
"Бюджет Самарской области вырос, и очень важно, чтобы работа по его исполнению шла c серьезной мобилизацией усилий депутатов и всех исполнительных органов власти. Необходимо, чтобы те средства, которые мы получаем из федерального бюджета, которые предусматриваем в региональном бюджете, были максимально качественно освоены. Уверен, что мы выстроим тесное взаимодействие между областным правительством и Самарской губернской думой в решении этого вопроса", - отметил Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .