16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Виктор Сазонов: "Мы должны оперативно проработать вопрос с мерами социальной поддержки населения" Общественная палата формирует новый созыв Фонду капитального ремонта изменили условия кредитования На финансирование народных дружин направят 50 млн рублей За семь месяцев 2017 года на дорогах области зарегистрировано 2 млн нарушений

Законотворчество Власть и политика

Фонду капитального ремонта изменили условия кредитования

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 407
Версия для печати

В среду, 27 сентября, депутаты губернской думы приняли поправки к закону "О системе капитального ремонта в МКД, расположенных на территории Самарской области".

Изменения касаются условий, на которых Фонд капитального ремонта может привлекать средства коммерческих банков.

Необходимость привлечения сторонних средств возникла в связи с расширением программы ремонтов 2017 года. По словам замминистра энергетики и ЖКХ региона Сергея Ульянкина, к плановым МКД пришлось добавить дома вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018. Это дома по ул. Ново-Садовой, Московскому шоссе, а также порядка 60 домов в исторической части города.

Средства на внеплановый ремонт решено было привлечь за счет коммерческих кредитов. В июне-июле ФКР трижды объявлял аукцион по поиску кредиторов. При этом ставка по кредиту ровнялась ставке рефинансирования ЦБ (на июнь-июль 9%) + 2%, таковы были условия областного закона. Неудивительно, что ни один банк не принял участия в аукционах, посчитав столь низкую ставку невыгодной.

Нынешний законопроект предлагает повысить ставку кредитования. Теперь она равняется ключевой ставке (с сентября - 8,5%) + 5%. Представители фонда надеются, что под 13,5% кредит привлечь удастся.

Депутаты выразили опасения, что, взяв кредит, фонд в течение ряда лет будет его выплачивать, поэтому средств на программу 2018 и 2019 гг. может не хватить.

Сергей Ульянкин заверил, что все имеющиеся в плане дома будут отремонтированы: "От объема 1500 домов в 2017 году мы перейдем к обычным базовым цифрам порядка 900-100 домов в год, как было раньше".

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 19 апреля 2016 11:21 В Госдуме повторно рассмотрят инициативу самарских депутатов по памятникам культуры, находящимся в частной собственности

Наконец Самара проснулась от "рыбаковщины"

Нина Павловна 29 июля 2015 13:51 С 1 августа дополнительно ограничат торговлю спиртным

власть упреждает этим законом показатели преступности, которые они видят в статистике. Потребление алкоголя—криминогенный фактор в криминоголии написано.

Алексей Леший 24 июня 2015 12:12 С 1 августа дополнительно ограничат торговлю спиртным

Никто никому не мешает купить в суботу или в будние дни. и выпить в воскресение

Лика 24 июня 2015 11:38 Депутаты хотят подарить самарцам дневной сон

Строительные площадки плевать хотели на все законы. Гастарбайтеры включают бетономешалки и подъемники с рассвета, мешая ночному сну, не что отдыху днем! "Сервис Д " на 3 Проезде и Печерской например. У них рабочий день с 700 утра в обход всех законов. Кто их накажет?

Виталий Луканов 24 июня 2015 09:09 С 1 августа дополнительно ограничат торговлю спиртным

Популизм — 100% !!! Те, кто придумывает такие законы, скорее всего хотят выслужиться перед кем-то! Мне 38 лет, почему после работы в своём офисе в воскресенье после 18-00 я не могу купить 1 бут. чешского пива за 250 руб. ? Тот, кто придумывает такие законы, наверное сам имеет проблемы со спиртным, а у меня их нет, и не надо меня ограничивать.Я сам себя контролирую.

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1