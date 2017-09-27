Фонду капитального ремонта изменили условия кредитования

В среду, 27 сентября, депутаты губернской думы приняли поправки к закону "О системе капитального ремонта в МКД, расположенных на территории Самарской области".
Изменения касаются условий, на которых Фонд капитального ремонта может привлекать средства коммерческих банков.
Необходимость привлечения сторонних средств возникла в связи с расширением программы ремонтов 2017 года. По словам замминистра энергетики и ЖКХ региона Сергея Ульянкина, к плановым МКД пришлось добавить дома вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018. Это дома по ул. Ново-Садовой, Московскому шоссе, а также порядка 60 домов в исторической части города.
Средства на внеплановый ремонт решено было привлечь за счет коммерческих кредитов. В июне-июле ФКР трижды объявлял аукцион по поиску кредиторов. При этом ставка по кредиту ровнялась ставке рефинансирования ЦБ (на июнь-июль 9%) + 2%, таковы были условия областного закона. Неудивительно, что ни один банк не принял участия в аукционах, посчитав столь низкую ставку невыгодной.
Нынешний законопроект предлагает повысить ставку кредитования. Теперь она равняется ключевой ставке (с сентября - 8,5%) + 5%. Представители фонда надеются, что под 13,5% кредит привлечь удастся.
Депутаты выразили опасения, что, взяв кредит, фонд в течение ряда лет будет его выплачивать, поэтому средств на программу 2018 и 2019 гг. может не хватить.
Сергей Ульянкин заверил, что все имеющиеся в плане дома будут отремонтированы: "От объема 1500 домов в 2017 году мы перейдем к обычным базовым цифрам порядка 900-100 домов в год, как было раньше".
Последние комментарии
Наконец Самара проснулась от "рыбаковщины"
власть упреждает этим законом показатели преступности, которые они видят в статистике. Потребление алкоголя—криминогенный фактор в криминоголии написано.
Никто никому не мешает купить в суботу или в будние дни. и выпить в воскресение
Строительные площадки плевать хотели на все законы. Гастарбайтеры включают бетономешалки и подъемники с рассвета, мешая ночному сну, не что отдыху днем! "Сервис Д " на 3 Проезде и Печерской например. У них рабочий день с 700 утра в обход всех законов. Кто их накажет?
Популизм — 100% !!! Те, кто придумывает такие законы, скорее всего хотят выслужиться перед кем-то! Мне 38 лет, почему после работы в своём офисе в воскресенье после 18-00 я не могу купить 1 бут. чешского пива за 250 руб. ? Тот, кто придумывает такие законы, наверное сам имеет проблемы со спиртным, а у меня их нет, и не надо меня ограничивать.Я сам себя контролирую.