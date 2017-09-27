Фонду капитального ремонта изменили условия кредитования

В среду, 27 сентября, депутаты губернской думы приняли поправки к закону "О системе капитального ремонта в МКД, расположенных на территории Самарской области".

Изменения касаются условий, на которых Фонд капитального ремонта может привлекать средства коммерческих банков.

Необходимость привлечения сторонних средств возникла в связи с расширением программы ремонтов 2017 года. По словам замминистра энергетики и ЖКХ региона Сергея Ульянкина, к плановым МКД пришлось добавить дома вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018. Это дома по ул. Ново-Садовой, Московскому шоссе, а также порядка 60 домов в исторической части города.

Средства на внеплановый ремонт решено было привлечь за счет коммерческих кредитов. В июне-июле ФКР трижды объявлял аукцион по поиску кредиторов. При этом ставка по кредиту ровнялась ставке рефинансирования ЦБ (на июнь-июль 9%) + 2%, таковы были условия областного закона. Неудивительно, что ни один банк не принял участия в аукционах, посчитав столь низкую ставку невыгодной.

Нынешний законопроект предлагает повысить ставку кредитования. Теперь она равняется ключевой ставке (с сентября - 8,5%) + 5%. Представители фонда надеются, что под 13,5% кредит привлечь удастся.

Депутаты выразили опасения, что, взяв кредит, фонд в течение ряда лет будет его выплачивать, поэтому средств на программу 2018 и 2019 гг. может не хватить.

Сергей Ульянкин заверил, что все имеющиеся в плане дома будут отремонтированы: "От объема 1500 домов в 2017 году мы перейдем к обычным базовым цифрам порядка 900-100 домов в год, как было раньше".